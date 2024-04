El IAM lamenta que el Gobierno de España no plantee nuevas acciones en el Observatorio de Violencia sobre la mujer

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, ha lamentado este martes que el Gobierno de España no haya querido aprovechar la reunión extraordinaria del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer para plantear nuevas acciones o, al menos, escuchar las medidas que las comunidades están adoptando. Un encuentro en el que el Ejecutivo no ha aportado nuevas medidas, ni ha expresado "ningún compromiso", y tampoco ha atendido a las comunidades autónomas presentes, ha recalcado. Antoñanzas ha explicado que, en la reunión, han participado más de cincuenta personas y estaban representadas seis comunidades autónomas. "Después de la foto de familia, ha hablado la ministra de Igualdad, el presidente del Gobierno ,el ministro del Interior, el ministro de la Presidencia, y la ministra de Juventud, así como otros miembros del Gobierno, cada uno para hablarnos de sus ministerios", ha señalado. En el turno de ruegos y preguntas han pedido intervenir las comunidades de Aragón, Andalucía, Valencia, Baleares, Asturias y Navarra. "Nos han dicho que todas no podíamos intervenir y, a las que lo hemos hecho, nos han ofrecido un minuto para explicar nuestras políticas y trasladar las inquietudes que tenemos", ha aseverado. "Ha sido una puesta en escena para no aportar ninguna nueva medida ante una situación muy complicada de violencia contra las mujeres", ha criticado, para asegurar que los representantes de las comunidades autónomas han finalizado la reunión decepcionados. "No ha sido posible desarrollar una reunión operativa y el Gobierno ha querido desaprovechar una oportunidad de oro para conocer las necesidades que tenemos y también el trabajo y los avances que podemos aportar", ha concluido Antoñanzas.