Unidas asegura que Guardiola no va a Bruselas "en nombre" de Extremadura sino del "oligopolio" propietario de Almaraz

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, no va a Bruselas "en nombre" de la región sino del "oligopolio eléctrico" propietario de la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres). "No olvidemos que los dueños de Almaraz ahora mismo son Iberdrola, Naturgy y Endesa. Estamos muy cansadas de que Extremadura sea una colonia energética para el beneficio de estas grandes empresas que ni tributan aquí y que consideran que pueden convertirnos en un cementerio nuclear, consideran que pueden alicatar nuestras tierras fértiles de placas fotovoltaicas y consideran que pueden secar nuestros embalses para producir energía hidráulica a menor coste", ha criticado. De este modo, sobre la participación este martes de Guardiola en el pleno del Comité de las Regiones, donde defenderá la continuidad de Almaraz, De Miguel ha insistido en que no acude "en nombre de Extremadura" sino "en nombre de Iberdrola, de Naturgy y de Endesa", ya que, de lo contrario, ha dicho, apostaría por el autoconsumo y por las comunidades energéticas locales. "Pero nunca el Partido Popular se pone del lado del modelo que realmente beneficia a la ciudadanía. Se pone siempre del modelo que beneficia a las grandes empresas eléctricas", ha incidido este lunes en rueda de prensa. En esta línea, Irene de Miguel ha señalado que no sabe a qué llamará Guardiola energía limpia pero "la realidad" es que las nucleares tienen unos residuos que hay que mantener "durante miles de años por su peligrosidad". "Hablar de que es energía limpia creo que es osado, aunque es verdad que el lobby nuclear haya conseguido que Europa lo defina así", ha aseverado. Por ello, ha insistido en que la posición de su partido es que Almaraz debe cerrarse y "no hay ninguna excusa". "El empleo no es una excusa y Extremadura no se merece seguir aumentando el cementerio nuclear al que nos quieren convertir algunos", ha apuntado. En este sentido, ha defendido que se debe apostar por otras energías que estén en manos de la ciudadanía y no "del oligopolio", ya que apostar por la continuidad de Almaraz, ha apuntado, "lo único que hace" es apostar por un modelo energético "en manos de las grandes empresas eléctricas" que tienen "beneficios millonarios mientras asfixian a la población con tarifas abusivas". De la misma manera, ha acusado a María Guardiola de querer "instrumentalizar a las instituciones" tras salir el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) a "desdecir" a uno de sus consejeros que se había reunido con la presidenta de la Junta. Además, en relación a la presentación de alegaciones por parte de la Junta al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), Irene de Miguel ha explicado que su partido ha solicitado conocer las mismas porque mucho se temen, ha dicho, que "como tengan el rigor de los informes técnico-jurídicos para no hacer nada con el tema de las oposiciones de educación pues vamos a dar una imagen lamentable". INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS EN LA REGIÓN Por otro lado, Irene de Miguel se ha referido también a la situación del tren en la región y ha criticado que la presidenta de la Junta esté "muy preocupada por la amnistía" pero "muy poco preocupada por el tren extremeño, en concreto por el tren Ruta de la Plata". Así, ha reconocido que, aunque recientemente ha cogido el PP "la bandera" de la reapertura de este tren, la realidad es que tanto el PSOE como el PP han hecho "muy poco por este itinerario" y para que el mismo se volviera a poner en marcha. De Miguel ha insistido en que esta infraestructura es de "suma importancia" para el oeste peninsular y ha abogado por exigir a los gobiernos autonómicos y al Gobierno estatal que, si Europa no pone los fondos para reabrirlo, lo haga el Gobierno con fondos propios y ayudado por las comunidades autónomas. También y sobre los retrasos de la llegada de tren de alta velocidad, ha lamentado que "nada nuevo bajo el sol", ya que los plazos en Extremadura no se cumplen "desde hace décadas". "Lo que sí hay que reconocerle al señor Óscar Puente es que al menos se arremangue y diga que si Castilla-La Mancha no se pone de acuerdo en el itinerario pues que tomará una decisión el ministerio", ha valorado. También, y a preguntas de los medios por el anuncio del PP de llevar a la Asamblea una iniciativa para exigir al Gobierno que cumpla la promesa de terminar el AVE extremeño en 2030, De Miguel ha condenado que los 'populares' tengan la "manía" de "querer instrumentalizar y hacer política partidista" de las demandas que se tiene como sociedad. Así, ha incidido en que, si en vez de una propuesta de pronunciamiento hubieran presentado una declaración institucional, seguramente estarían "todos" los grupos "apoyándola y empujando", momento en el que ha insistido en que la Junta debería construir un "frente amplio con las verdaderas demandas de Extremadura y una de ellas son las infraestructuras". ESTRATEGIA REGIONAL PARA EL CAMPO Finalmente, De Miguel ha reclamado a la Junta de Extremadura que se tome "muy en serio" la situación del campo y ha demandado que arbitre una estrategia regional para garantizar los derechos laborales y la presencia de trabajadores en los momentos más puntuales. "El modelo de trabajo en el campo no puede ser el modelo de trabajo del siglo pasado. Nosotras cuando escuchamos ideas peregrinas como por ejemplo la de eliminar los subsidios nos parece que obedecen más a otros momentos de la historia donde no había derechos ni libertades", ha reseñado. De esta forma, ha insistido en que su partido no quiere que la gente trabaje en el campo de manera "obligada y resignada" sino que trabajen en este sector porque vean que es una opción y se puede vivir de él. "Obligar a que la gente trabaje en el campo no es asegurar un futuro para el sector", ha asegurado. Así, se ha referido a la concentración de agricultores la pasada semana ante las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid y ha defendido que el agrario es un sector "estratégico e indispensable" pero el mismo está "muy precarizado" y, en ocasiones, se vulneran los derechos de sus trabajadores. En este sentido, la portavoz de Unidas por Extremadura ha considerado necesario cambiar el modelo de trabajo en el campo de "manera radical", con el objetivo de "abandonar la precariedad y la temporalidad" presente en el sector primario, cuyos trabajadores, ha dicho, necesitan "certidumbre" y formación para avanzar hacia la profesionalización. Asimismo, De Miguel ha considerado que la Junta debería ponerse "muy seria" en hacer cumplir la condicionalidad social de la PAC, una de las novedades consistente en que se sancionará con la eliminación de los derechos de la PAC si no se cumple con los derechos laborales.