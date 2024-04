Illa (PSC) asegura que defenderá los intereses de Cataluña tras el 12M sin "incomodar" al Gobierno

El primer secretario del PSC y candidato al 12M, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que tras las elecciones defenderá los intereses de Cataluña sin "incomodar" al Gobierno de Pedro Sánchez. "Defenderé los intereses de Cataluña, pero no mediré mi éxito por si incomodo mucho o poco", ha apuntado en una conferencia en el Círculo Ecuestre en Barcelona, donde ha acusado a ERC y Junts de haber incomodado al Ejecutivo central sin, a su juicio, resolver ningún problema en Cataluña. En este sentido, ha destacado su buena relación con el presidente del Gobierno, con quien ha asegurado tener una afinidad personal que ve positiva, y ha añadido: "Si se trata de incomodar mucho ya saben a quién tienen que votar y ya saben qué pasará en Cataluña. Destrucción mutua asegurada". Por otra parte, Illa ha defendido la amnistía tras los indultos y la modificación del Código Penal y ha celebrado que "la convivencia en Cataluña está menos resentida de lo que lo estaba hace un tiempo", aunque entiende que haya gente que tenga dudas respecto a la ley. POLÍTICA DE "ACUERDOS" Preguntado por si considera que un pacto del PSC con partidos independentistas tras las elecciones --como ha sucedido en instituciones como la Diputación de Barcelona o ayuntamientos-- perjudicaría al PSOE, Illa ha reivindicado una política que alcance "acuerdos" frente a la confrontación. Ha expresado que él intenta practicar una política sosegada y serena, en sus palabras, y ha criticado "la política de confrontación, de quedarte en la comodidad de tu planteamiento político". Preguntado por unas declaraciones del líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, que ha asegurado que su partido no gobernará con el PSC si los socialistas ganan las elecciones, pero no ha cerrado la puerta en el caso de que sea Junts+ quien gane, Illa ha afirmado: "Veremos". SERVICIOS PÚBLICOS Y FINANCIACIÓN Durante su discurso, Illa ha reiterado su voluntad de fortalecer los servicios públicos tras "diez años perdidos" de los gobiernos de ERC y de Junts, así como su propuesta de consorcio tributario conjunto para mejorar la financiación, y en concreto la mejora de la gestión de la educación, la sequía o las infraestructuras. En ámbito económico, ha abogado por acabar con la competencia desleal, un 'dumping fiscal' que ha señalado que "debe desterrarse de España y de Europa" porque, ha dicho, no lleva a nada. Illa ha abogado por corregir el déficit fiscal y ha criticado que Cataluña sea la tercera comunidad autónoma en aportación de recursos y la decimocuarta en recepción, y ha afirmado: "Puedo entender que en determinadas circunstancias excepcionales pueda pasar esto, pero no me parece que pueda ser un planteamiento recurrente". Asimismo, ha asegurado que "cualquier presidente de cualquier comunidad autónoma que se encontrara en esta situación diría lo mismo". Respecto a la sequía, ha propuesto aumentar la capacidad de almacenamiento de agua así como la desalación de agua de mar y la regeneración.