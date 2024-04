Otxandiano aboga por buscar "puntos de encuentro para construir juntos un proyecto de país desde la cooperación"

El candidato a lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha reconocido que en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa "no se puede gobernar con mayoría absoluta" y que es necesaria "más cooperación y menos exclusión" por lo que EH Bildu "no cierra la puerta a nadie" y aboga por "abrir las ventanas, proponer soluciones y buscar puntos de encuentro para poder construir juntos y juntas un proyecto de país desde la cooperación". "EH Bildu quiere ser espacio de encuentro para quienes hoy desean un cambio en esta parte del país, una nueva política, esa ilusión renovada que se percibe estos días en la calle", ha subrayado. EH Bildu ha celebrado este domingo un acto político en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz, donde el candidato a lehendakari de la coalición ha intervenido junto a dos de los candidatos en las listas de EH Bildu por Álava Mikel Otero y Eva López de Arroyabe. Otxandiano ha afirmado que en la capital alavesa "se ve claramente cuál es la política que hay que superar y cuál es la política que tiene que venir" y ha recordado el apoyo de EH Bildu para que el jeltzale Gorka Urtaran fuera alcalde, siendo el PNV tercera fuerza, "por responsabilidad política y siguiendo el mandato popular para sacar de las instituciones" al PP "la derecha xenófoba, a la ultraderecha que estaba en el Ayuntamiento de Gasteiz". Tras subrayar que en las últimas elecciones municipales recibieron el mayor número de votos en Vitoria, ha criticado que PSE y PNV hicieron "un pacto excluyente para dejar fuera a la primera fuerza política y se apoyaron en los votos de esa extrema derecha, para conformar un gobierno que no tiene propósito, que no tiene un proyecto para esta ciudad y que, en suma, lo que busca es blindar los intereses partidistas de unos y otros". "Frente a eso, nosotros hemos vuelto a actuar con responsabilidad porque ese gobierno era incapaz de plantear un proyecto presupuestario para Gasteiz, y nosotros, a pesar de las exclusiones, porque entendemos que el perjuicio no puede recaer en la ciudadanía, lo que hemos hecho es negociar unos presupuestos para hacer políticas públicas que no estén condicionadas por esa extrema derecha", ha destacado. Para Otxandiano, "ahí está la diferencia entre dos modelos enfrentados", ya que considera que "hay un modelo que es excluyente, que blinda intereses partidistas, que no tiene un proyecto de futuro para este país" y "frente a eso, hay un modelo popular que tiene un proyecto de futuro, para recoger un mandato popular y construir un modelo de país que necesariamente vamos a tener que construir entre diferentes". "MÁS COOPERACIÓN, MENOS EXCLUSIÓN" "Esta parte del país no se puede gobernar con mayoría absoluta, lo sabemos, para eso hace falta cooperación, más cooperación y menos exclusión", ha defendido. En este sentido, ha asegurado que EH Bildu "no cierra la puerta a nadie" y ha venido a "abrir las ventanas, a proponer soluciones, a buscar puntos de encuentro para poder construir juntos y juntas un proyecto de país desde la cooperación". "EH Bildu quiere ser espacio de encuentro para quienes hoy desean un cambio en esta parte del país, una nueva política, esa ilusión renovada que se percibe estos días en la calle. Queremos ser portadores de esperanza, esa esperanza que se requiere en estos tiempos convulsos. EH Bildu hoy representa un proyecto de futuro cargado de esperanza que plantea una política del siglo XXI capaz de ofrecer a este país un proyecto de futuro", ha insistido. En su intervención también ha criticado la situación de la vivienda, ya que ha asegurado que en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa "no se garantiza", a pesar de ser "un derecho subjetivo reconocido por ley hace más de nueve años". "En los últimos años, en estos tres territorios no se ha aplicado una política pública capaz de implementar ese derecho porque se ha entendido que el mayor proveedor de vivienda tenía que ser el mercado", ha denunciado. Para el candidato de EH Bildu "eso ha llevado a una situación en la que la vivienda ya es un problema de primer nivel". "Tenemos una de las tasas de emancipación más bajas de Europa; los últimos cinco años el precio del alquiler ha subido más del 20%; tenemos un problema y este país tiene ambición y capacidad social e institucional suficiente para hacer efectivo el acceso a la vivienda y los jóvenes se merecen tener vidas autónomas y capacidad de emancipación", ha defendido antes de abogar por "garantizarlo mediante políticas públicas". Respecto a la sanidad pública vasca, Otxandiano cree que "es evidente que existe un problema con Osakidetza" y ha denunciado que en Vitoria "se ha desmantelado el Hospital de Santiago, se han cerrado sus Urgencias, se ha cerrado el PAC de San Martín y falta personal de atención primaria y de pediatría, especialmente en la zona rural, en Llanada Alavesa, Montaña Alavesa y Rioja Alavesa". En este sentido, ha criticado que "hasta hace poco se ha dicho que en Osakidetza lo que ocurría era un cambio cultural" y "se ha negado que había un problema en el principal servicio público que tiene este país, en el sistema público sanitario". "Hoy nadie pone en cuestión que Osakidetza está enferma o que ya no es la que era. Osakidetza necesita una regeneración, un punto de inflexión. Hay que terminar con la política que nos ha traído hasta aquí y hace falta una regeneración que ponga en pie otra vez nuestro sistema público de salud", ha reclamado. También ha citado el servicio de cercanías en el corredor de Álava Central, "un servicio que EH Bildu ha reclamado históricamente y ahora parece que con el traspaso de cercanías tiene posibilidades de implementarse". "Nosotros hemos reivindicado un tren de cercanías que conectase Altsasu con Gasteiz y Miranda como alternativa a un modelo fallido, un modelo de grandes infraestructuras que no tiene rendimiento social declarado y que en este contexto de cambio climático, de crisis energética, no está demostrado su rendimiento climático", ha señalado. Por ello, "frente a las infraestructuras desmedidas que no tienen un rendimiento social reconocido", EH Bildu plantea como "alternativa" la puesta en marcha de "un tren de altas prestaciones que conecte Iruña con Gasteiz y con Burgos". "Esas son las políticas económicas que necesitamos en este siglo XXI en contraposición con un modelo de desarrollo que necesariamente tenemos que dejar atrás en un contexto histórico de grandes cambios económicos y sociales", ha insistido. "MANO TENDIDA" El 'número tres' de la lista de EH Bildu por Álava a las elecciones al Parlamento Vasco, Mikel Otero, ha puesto en valor el trabajo de la coalición en la Cámara vasca con 3.823 iniciativas políticas en esta legislatura, "más que la suma del resto de grupos", y ha criticado que "los que ahora andan por ahí haciendo promesas, han tenido muchas oportunidades para ver por dónde podían venir las soluciones", ya que "la mano ha estado tendida, aunque la hayan rechazado". Para Otero, el próximo 21 de abril "están en juego las políticas que van a condicionar buena parte de la calidad de vida de la gente" y ha defendido que "la política es tanto el arte de mejorar la vida cotidiana como de asentar las bases del futuro". "Vamos despacio porque vamos lejos. Hay quien trata de ignorar la necesidad de una transición energética. Pueden intentar ignorarlo, pero es imposible. Lo mismo ocurre con el cambio político: es imparable. Va a llegar. Solo toca hacerlo realidad. El cambio eres tú. No esperes a que llegue. Eres tú. Y es ahora, y es en Araba. El cambio es posible", ha defendido.