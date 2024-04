El PP abre una ronda de contactos con expertos y asociaciones para impulsar un plan contra el acoso escolar

El PP va a iniciar una ronda de contactos con expertos y asociaciones para impulsar un plan nacional contra el acoso escolar, que incluya una actualización de los protocolos en los colegios, personal especializado e información para que menores y familias pidan ayuda, entre otras medidas. El objetivo de estas reuniones es escuchar las propuestas e inquietudes de afectados y asociaciones implicadas en este problema, así como trasladar el compromiso del PP con asuntos claves que afectan a niños y jóvenes, como el acoso, la salud mental o las nuevas adiciones. Por lo pronto, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, se verá este lunes con ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo) y ya lo ha hecho por videoconferencia con la Asociación Plántale Cara al Bullying. En los próximos días, cerrará más encuentros con otras entidades y asociaciones, según fuentes de su equipo. UNAS CIFRAS DE ACOSO Y CIBERBULLYING QUE "NO SE PUEDEN PERMITIR" Muñoz ha destacado que "casi un 20% de alumnos reconoce haber sufrido situaciones de maltrato entre estudiantes que podrían derivar en acoso escolar", haciéndose así eco de los datos que recoge el 'Estudio sobre acoso escolar y ciberacoso en España en la infancia y en la adolescencia', presentado en noviembre de 2023 con la participación de 20.662 estudiantes de cuarto de primaria de la ESO de 17 autonomías. En el caso del ciberbullying, las víctimas de estas situaciones ascienden al 10,3%. "Estas cifras no se pueden permitir y por ello, la lucha contra el bullying es una de las grandes preocupaciones del PP. Necesitamos un plan nacional contra el acoso escolar y lo necesitamos ya", ha declarado a Europa Press la diputada leonesa. Múñoz ha hecho hincapié en la necesidad de actuar. "Es una lacra que, no olvidemos, le puede pasar a cualquiera. A nuestros hijos, hermanos o a nuestros sobrinos", ha asegurado, para añadir que están viendo casos que "acaban con jóvenes quitándose la vida por no poder soportar la situación que están viviendo". "¿Qué mundo estamos construyendo en el que nuestros niños, nuestros jóvenes se encuentran tan solos ante el acoso que no ven ni encuentran esperanza?", se ha preguntado la responsable de Sanidad y Educación del PP, que ha señalado que también es necesario "concienciar a los más jóvenes de que hay que actuar contra las situaciones de bulliyng y de la importancia de dar un buen uso a las redes sociales". EL PP PIDE CONVOCAR LA CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN Los 'populares' quieren que el Gobierno convoque la Conferencia Sectorial de Educación para elaborar un plan para la prevención, detección y actuación frente al acoso escolar con la colaboración de expertos y asociaciones especializadas en la protección del menor. Así se recoge en la proposición no de ley que va a registrar el Grupo Popular en el Congreso, en la que se recuerda que los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias deben prestar atención prioritaria y desarrollar políticas educativas para garantizar los principios del sistema educativo, como es la educación para la convivencia. En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP enumera 10 medidas que ese plan debe promover, empezando por "la actualización de los planes de convivencia y los reglamentos de los centros educativos". También plantea un plan específico de formación del profesorado y profesionales que trabajan con niños y adolescentes para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar. Además, aboga por la dotación de personal "suficiente, especializado, perfectamente cualificado y adecuado a las necesidades y demandas de los centros educativos"; la definición del perfil profesional y requisitos del coordinador de bienestar y protección de los centros educativos; y el incremento progresivo del número de orientadores escolares, conforme a la recomendación de la UNESCO. El PP también propone que ese plan promueva "información actualizada de los servicios y recursos disponibles para que los niños y adolescentes y sus familias puedan solicitar apoyo y ayuda"; la incorporación de las actuaciones y prácticas educativas de éxito basadas en evidencias científicas destinadas a la prevención y orientación de problemas de salud mental; mejorar las campañas de prevención y sensibilización social, en particular dirigidas a los alumnos espectadores; y el avance en políticas de investigación educativa y social en convivencia escolar y elaboración de materiales didácticos con tal finalidad. En el décimo punto de su proposición, el PP exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez dar cumplimiento a la moción consecuencia de interpelación impulsada por el Grupo Popular que aprobó el Congreso en marzo de 2023 sobre "las políticas desarrolladas en el ámbito educativo para la prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y de la conducta suicida ante el alarmante incremento de casos". El PP critica que el Gobierno no haya dado cumplimiento a esa resolución aprobada en sede parlamentaria, donde precisamente se apelaba al Gobierno a convocar con carácter urgente una Conferencia Sectorial de Educación para "la elaboración de un Programa integral para la prevención, detección y atención a los problemas de salud mental y de la conducta suicida" y a impulsar una serie de medidas que, según el partido, "hasta la fecha no han sido atendidas".