El Valencia Basket busca mirar arriba ante un Covirán que ansía escapar de la zona baja

Valencia, 13 abr (EFE).- El Valencia Basket quiere conseguir este domingo en Granada una victoria que le permita mirar hacia arriba en la clasificación liguera y que meta presión a los tres equipos con los que puede pelear la cuarta plaza, aunque para ello debe doblegar a un reforzado Covirán que busca escapar de la zona baja.

Décimo sexto en la tabla, el Covirán Granada está obligado a ganar para alejarse de la telaraña de la zona baja de la clasificación, una tarea que tratará de evitar un Valencia Basket que es séptimo, pero que quiere sumarse a la pugna por la cuarta plaza que ahora mismo tienen UCAM Murcia, Tenerife y Gran Canaria.

A pesar de la derrota de este viernes por 79-66 ante Partizan de Belgrado en la última jornada de Euroliga, el Valencia llega a Granada a sabiendas de que encara un tramo final en el que se podrá centrar al cien por cien en la competición liguera y con los buenos minutos de Jared Harper y del canterano Sergio De Larrea como noticias positivas desde Belgrado.

Además, el equipo llega reforzado por el triunfo liguero del pasado fin de semana ante Baskonia, un partido que dejó al equipo vitoriano a dos victorias de los 'taronja', que recuperaron el 'basket average' sobre los de Dusko Ivanovic y que asentaron la séptima posición.

El objetivo ahora es centrarse en las seis jornadas de fase regular que restan y en las que el Valencia sueña con la cuarta posición. Será una tarea complicada, aunque no tanto por la diferencia de victorias con el UCAM Murcia, sino más bien por el calendario que le queda a los 'taronja', pues tienen que recibir en casa a Tenerife, rival directo por esa cuarta plaza, Joventut y Real Madrid.

No obstante, tras el trámite ante Partizan en el que jugadores importantes como Chris Jones y Brandon Davies no jugaron tanto como en otros encuentros, los de Xavi Albert quieren insistir en la versión dada ante Baskonia y extenderla durante cuarenta minutos, y no solo durante veinte, para no caer en las desconexiones vividas durante varios tramos de la temporada.

Xavi Albert podrá volver a contar con el pívot Alpha Kaba, que no estaba inscrito en Euroliga, pero no con los lesionados Boubacar Toure ni Kevin Pangos, mientras espera la mejoría de Stefan Jovic, que se quedó en València y no viajó a Belgrado por unas molestias en el gemelo izquierdo, y de Damien Inglis, que tampoco jugó el viernes por dolores por una contusión costal.

En caso de que los dos estuvieran disponibles, Albert debería hacer dos descartes técnicos, al menos uno de los cuales deberá ser uno de los tres extracomunitarios que tiene en la plantilla, que son Jared Harper, Justin Anderson y Nate Reuvers. También podría incorporar al canterano Sergio De Larrea, que firmó buenos minutos en Belgrado supliendo a Pangos. EFE

