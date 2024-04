Andueza llama a confiar en el PSE, la "izquierda útil", para "pilotar la nave" de Euskadi por ser el "voto seguro"

El candidato a Lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha llamado a confiar en el PSE-EE, la "izquierda útil", para "pilotar la nave" de Euskadi frente a otras opciones de izquierda que "están en peleas internas" porque son el "voto seguro" y ha reclamado el respaldo "a los decepcionados" con el PNV. Andueza ha participado este sábado en San Sebastián en un mitin junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el cabeza de lista por Guipúzcoa, Denis Itxaso, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ane Oyarbide. El líder socialista, que ha agradecido al presidente su "compromiso constante" con el PSE-EE, ha asegurado que es un "orgullo" tenerle "un día más en esta campaña", señal de que estas elecciones "importan" y se "juega mucho". "Nos va a ayudar a llevar a Euskadi a lo mejor", ha dicho. Ha añadido que el 21 de abril se va a abrir "un nuevo capítulo en la historia de Euskadi" y se escribirá con "honestidad, dignidad y transparencia". El candidato a Lehendakari ha destacado que, tras una semana de campaña, están "con la batería a tope", pateando Euskadi de arriba abajo" y ha asegurado que las sensaciones "son buenas". Andueza ha indicado que "hay un mundo más allá de la utopía de algunos" y es "un mundo de gente preocupada por el futuro de Euskadi, de la Sanidad, del empleo, de la educación de sus hijos, de vascos que saben que Euskadi puede ser mejor, que Euskadi merece ser mejor". En este sentido, ha subrayado que el PSE-EE es el "único con capacidad de dirigir a esta país en esa dirección" y cuenta para ello con un programa "de mirada larga para los próximos años", diseñado para que Euskadi "avance, con medidas reales, efectivas" que proponen "soluciones a los problemas que de verdad importan a los vascos". "A todos los vascos, sin distinción. Porque los socialistas gobernamos sin sectarismos, sin mirar procedencias, sexos, gustos o ideologías como en la Sanidad", ha indicado Andueza que ha señalado que esa joya "se ha ido cayendo" y algunos "se han visto superados y no han sabido reaccionar". Por ello, según ha apuntado, hablan de recuperar la normalidad asistencial, de culminar los procesos de consolidación de plantilla en Osakidetza y de la incorporación inmediata de otros 2.000 nuevos profesionales. Todo ello, para "volver a poner a Osakidetza en una posición de vanguardia que nunca debió perder". "En la posición de liderazgo en la que la dejamos los socialistas la última vez que la gestionamos", ha agregado. También ha citado la vivienda, donde pretenden continuar con las políticas que tienen en marcha para ayudar a los jóvenes a emanciparse, como Gaztelagun y también quieren destinar el 50% de las viviendas de alquiler que promueva el Gobierno vasco a esa juventud. Junto a ello, ha destacado las propuestas en materia de cuidados o de igualdad para acabar con la violencia machista y la violencia vicaria y situar "la agenda feminista en el centro de las políticas públicas". También ha citado su propuesta de que el transporte público sea gratis para los desempleados y los menores de 26 años o sus iniciativas en Educación, Seguridad, Empleo, o en la lucha contra la emergencia climática. "Y es que tenemos el mejor programa, de largo. El único que habla de lo que los demás olvidan", ha manifestado Andueza, que ha señalado que sus propuestas "no son palabras huecas". "Algunos se pasan la vida haciendo diagnósticos. Pero a la hora de la verdad 0 propuestas, todo lo arreglan con soberanía. La independencia nunca es una solución. La independencia es un problema, ha añadido Andueza en referencia a EH Bildu. "Yo no quiero para Euskadi lo que otros han provocado en Cataluña", ha manifestado. También ha destacado los resultados de su compromiso en los últimos años como empleo estable y de calidad, reforma integral de Lanbide, nueva RGI, descuentos en el transporte público, cifras "récord" de visitantes y comercio y hostelería "al alza", la primera Ley de Empleo de Euskadi, una Ley Educación que "sirva para mejorar el rendimiento del alumnado y no para adoctrinar en nacionalismo" o una Ley de Cambio Climático que pretendían "algunos que fuera una vacía". "¿Qué hubiera sido de esas leyes sin los socialistas en el Gobierno?", ha indicado Andueza que ha asegurado que el PSE-EE mira el "interés general de la ciudadanía vasca y no los intereses partidistas, que es lo que "siempre les ha movido a EH Bildu y al PNV". Eneko Andueza ha afirmado que el PSE-EE ha hecho "bastantes más políticas progresistas desde el gobierno, que los demás desde la oposición". Ha asegurado que son "la izquierda útil de verdad" y no son un "proyecto efímero" porque son el partido que "más tiempo lleva trabajando por Euskadi, más que nadie, por mucho que le duela a los nacionalistas". Tras invitar a toda la ciudadanía a ir a votar, ha recordado a los ciudadanos que tienen "la potestad de decidir quién va a pilotar esta nave llamada Euskadi". "¿Quien va a solucionar los problemas que tiene Euskadi? ¿Los que creen que con lo hecho hasta ahora vale? ¿Los que llevan años viviendo del 'hemos sido'? ¿Los que quieren solucionar la sanidad y la educación con la independencia? ¿Los que quieren a la Ertzaintza persiguiendo delincuentes con Corchopanes? ¿Los que dejaron Guipúzcoa hecha un trapo cuando gobernaron?", se ha preguntado. Andueza ha indicado que son el único partido capaz de "sacar a Euskadi adelante porque "cuanto más peso tenga el PSE-EE en el próximo Gobierno vasco, mejor le irá a Euskadi". "Yo apelo al voto de quienes son conscientes de que su voto a otras opciones de izquierda, que se pasan la vida en sus peleas internas, criticando a los socialistas y sin hacer una sola propuesta, a esos que saben que si les votan es un voto que se pierde y que no sirve para nada. Yo apelo al voto de todas las personas que están decepcionados con su gestión no quieren aventuras independentistas para Euskadi", según ha manifestado. El dirigente socialista vasco ha añadido que son los únicos que garantizan "estabilidad, pluralidad, buena gestión y políticas progresistas". Por ello, ha apelado al voto a la "izquierda útil, a la izquierda de verdad, la izquierda progresista, la que sabe gobernar y además lo hace bien". En este sentido, ha añadido que el voto al PSE-EE es el "voto seguro, el voto de futuro, el voto de progreso, el voto que hace a Euskadi avanzar", y el que "abre una nuevo horizonte". Según ha manifestado, son la "izquierda imprescindible" y ha pedido a los militantes que se "arremanguen" porque los otros han estado despistado pero "van a venir ya con toda la artillería y advertir de las diez plagas". "La única opción de transformación sin ruptura, de mejora sin aventuras, la única apuesta segura, es la apuesta por el PSE-EE", ha añadido Andueza, que ha destacado que les avala su trayectoria y sus más 140 años de compromiso con esta tierra, en épocas de guerra, dictadura y terrorismo". Por su parte, el cabeza de lista por Guipúzcoa, Denis Itxaso, ha indicado que no se puede "permitir una mirada agónica del autogobierno vasco y de sus competencias" y ha defendido aceptar que "tan importante como el autogobierno es la cogobernanza". "Quienes convierten el soberanismo en la receta mágica para todas las soluciones, se equivocan", ha añadido. Por último, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ane Oyarbide, ha asegurado que Euskadi no necesita hablar de soberanía, sino "políticas de acción que mejoren la calidad de vida de las personas" y cree que "ya se siente que vana dar la campanada" el 21 de abril.