Urtasun apremia a Sánchez a que apruebe el reconocimiento del Estado de Palestina en el Consejo de Ministros del martes

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido el reconocimiento del Estado de Palestina, que asegura que ya debería de haberse hecho ya que cuenta con el apoyo del Congreso de los Diputados, y ha instado al PSOE a "tomar esta decisión" de cara al próximo martes en el Consejo de Ministros. "Un reconocimiento por parte de España empujaría también el proceso a un reconocimiento como Estado miembro de Naciones Unidas", ha subrayado en declaraciones a los medios junto con la cabeza de lista de Comuns Sumar por Tarragona, Yolanda López. Urtasun además ha destacado que desde los Comuns y desde Sumar están comprometidos con que este reconocimiento debe llegar lo antes posible por parte del Gobierno central. Por otra parte, Urtasun ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado al Gobierno central de escoger la guerra frente a la concordia: "Lo que es intolerable es que el PP esté permitiendo, con sus acuerdos con Vox, que vuelvan unas leyes de la concordia en algunas comunidades autónomas". El ministro ha asegurado que estas leyes equiparan "el régimen democrático de la República con la dictadura franquista", y ha instado a Ayuso y al PP a pedir perdón por haber permitido que se hayan presentado leyes de la concordia en parlamentos autonómicos. "Desde el Gobierno, desde luego, vamos a combatir estas leyes de una manera muy clara, igual que estamos comprometidos con el despliegue de la ley de la memoria democrática", ha subrayado el ministro. HARD ROCK El portavoz de Sumar ha replicado este viernes al candidato del PSC a las elecciones al Parlament, Salvador Illa, que el primer punto del plan contra la sequía que debería aprobar si gobierna debe ser "abandonar" el proyecto del Hard Rock. "Es absolutamente contrario a unas políticas de agua del futuro y del siglo XXI. Y por lo tanto, este plan de sequía que propone Salvador Illa debe tener un primer punto, que es abandonar el Hard Rock", ha subrayado. El ministro también se ha mostrado favorable a mejorar la financiación de Cataluña, y ha afirmado que "hay disposiciones en el vigente del Estatut de Cataluña sobre la financiación de la Generalitat que están por desplegar". CARTEL DE RIPOLL El ministro ha criticado que el Ayuntamiento de Ripoll (Girona) haya "censurado" un cartel de la fiesta mayor de la localidad, ya que aparecía una niña con velo, algo que asegura que no se puede tolerar, y ha pedido a las fuerzas políticas que no dejen la puerta abierta a acuerdos con Aliança Catalana. "No podemos tolerar que la extrema derecha de Ripoll introduzca la censura en Cataluña", ha subrayado el ministro, que ha defendido la libertad de expresión y ha recordado que ese cartel había ganado la votación popular para convertirse en el de las fiestas de 2024. El ministro también ha expresado su solidaridad con el secretario general del PSOE en Ponferrada (León), Olegario Ramón, tras haber sido agredido en la calle por un grupo de personas que se concentraba frente a la sede del PSOE para manifestar su descontento con las políticas del Gobierno: "Este tipo de actitudes no caben en nuestro espacio público", ha afirmado Urtasun,