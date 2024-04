Alegría pide al PP "responsabilidad", "decencia" y que renuncie al "ruido" para ocultar su falta de proyecto

La ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha pedido al PP que actúe con "algo más de responsabilidad y decencia", y que deje de generar "ruido y división" para tratar de ocultar su falta de "proyecto político". Alegría ha participado este viernes, en Vitoria-Gasteiz, en un acto electoral del PSE-EE en el que también ha intervenido el candidato de este partido a lehendakari, Eneko Andueza, que ha emplazado al PNV y a EH Bildu a "decir la verdad" en torno a sus propuestas para la reforma del estatus político de Euskadi. En su intervención, la ministra ha apelado al voto de "todos los votantes progresistas", a los que ha asegurado que el Partido Socialista es la formación que tiene capacidad de transformar en "realidades" los "sueños y anhelos". Además, ha pedido el voto a los ciudadanos que desean contar con "un gobierno estable", sin renunciar en ningún caso a la "ambición". Alegría ha destacado, asimismo, que Andueza es un candidato que "nunca baja la mirada". "Es un hombre valiente, comprometido, con ganas, honesto y leal con la gente", ha afirmado, tras lo que ha subrayado que Andueza es "el único candidato que está asistiendo a todos los debates" que se están celebrando en los medios de comunicación. Esto --ha añadido-- evidencia que se trata de un candidato "con un proyecto y unas ideas claras que quiere explicar a todos los ciudadanos". La ministra ha valorado que esto es especialmente importante en un contexto en el que "tenemos una oposición, una derecha, que solo pretende generar ruido, embarrar el terreno de juego, para que los ciudadanos no conozcan las cosas buenas que le está pasando a este país". En este sentido, ha reprochado a los partidos de derecha que estén generando "confrontación y la división". Frente a esa forma de actuar, ha reivindicado las políticas impulsadas en los últimos años por el Partido Socialista para generar "más derechos" y para "mejorar" la calidad del empleo y las condiciones de vida de los ciudadanos. "APOCALIPSIS" "No queremos el ruido, no queremos el barro; queremos explicar lo que estamos haciendo", ha manifestado. Alegría ha lamentado que el PP se dedique a hablar de que "todo son apocalipsis" y a plantear un presente y un futuro "oscuros", de forma que parece que "en vez de vivir en España, estamos poco menos que viviendo Mordor". Alegría se ha preguntado "por qué" motivo los partidos de derecha de España "no se alegran de las cosas positivas que le pasa a este país". La propia ministra se ha respondido a esta pregunta, al afirmar que estos partidos actúan de esta forma porque "llevan seis años sin reconocer el mandato ciudadano" que les llevó a la oposición. "No reconocen la legitimidad de las urnas", ha lamentado. Además, ha subrayado que el PP se dedica a "embarrar, generar ruido y a poner zancadillas a su adversario político" porque carece de "proyecto". "Algo más de responsabilidad y un poco más de decencia, eso es lo que le pido al Partido Popular", ha añadido. ANDUEZA Por su parte, Andueza ha reclamado a los candidatos del PNV, Imanol Pradales, y de EH Bildu, Pello Otxandiano, que "digan la verdad" en torno a sus propuestas en materia de autogobierno. "¿Para qué quieren ese nuevo estatus?", ha preguntado, para a continuación advertir del riesgo de que Euskadi pueda seguir por un camino similar al del proceso soberanista de Cataluña. En este sentido, ha asegurado que "el único voto que garantiza la buena gestión sin meternos en ningún lío es el del Partido Socialista". En la misma línea, y en referencia al PNV, ha afirmado que el PSE "no tiene ninguna necesidad de esconder absolutamente nada, como esconden ellos, sobre todo cuando algunos les preguntamos si realmente van a votar con Bildu o van a hacer lo que hicieron en Gipuzkoa en 2011, cuando les dejaron gobernar cuando les ganaron las elecciones". Ha afirmado que "el verdadero derecho a decidir" es el que otorga la capacidad de Euskadi para "decidir qué sanidad queremos, qué educación queremos, qué seguridad queremos, qué políticas de vivienda queremos". "Ese es el verdadero derecho a decidir, y no lo que nos venden otros", ha añadido. SIN "AVENTURAS" De esta forma, ha indicado que el PSE es "el voto seguro frente al nacionalismo y al independentismo; un voto seguro que no quiere ningún tipo de aventuras". Además, ha explicado que su partido trabaja por "una nueva Euskadi en la que quepamos todos y todas sin excepción; vengamos de donde hayamos venido, seamos como seamos, y pensemos como pensemos". El candidato del PSE, que ha bromeado sobre el hecho de que otros aspirantes "de vez en cuando se cogen dos o tres días de vacaciones y no aparecen por los debates", ha manifestado que en las elecciones del día 21 "no está en juego que gobierne el PNV o EH Bildu". "La alternativa al nacionalismo no puede ser más nacionalismo, no puede ser el independentismo", ha sostenido. En este sentido, ha asegurado que "la alternativa al PNV y EH Bildu es el Partido Socialista" y los valores de "pluralismo y progreso" que este representa, para a continuación decir que el PSE es la única formación que garantiza "estabilidad, pluralidad y buena gestión". AUTOGOBIERNO "AMENAZADO" En el acto de este viernes también ha intervenido la cabeza de lista del PSE por Álava, Aroa Jilete, que ha mostrado el compromiso de esta formación con "la prosperidad, las inversiones, el empleo, la educación, la ciencia y la investigación". Además, tras reivindicar el autogobierno vasco, ha advertido de que este modelo está "amenazado por la extrema derecha y la derecha extrema", a las que ha acusado de pretender "recortar el autogobierno y centralizar" competencias. "Los socialistas somos claros y rotundos: ni independentismo, ni centralismo; autogobierno con mayúsculas", ha subrayado.