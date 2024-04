Pradales dice que PNV no permitirá que EH Bildu "le meta la mano en la cartera" a clases medias y trabajadoras

El candidato del PNV a Lehendakari, Imanol Pradales, ha advertido de que no van a permitir que EH Bildu "le meta la mano en la cartera a las clases medias y trabajadoras de este país" y defenderá medidas como mantener la deducción fiscal por vivienda para que "la juventud vasca pueda emanciparse, pueda cumplir sus sueños y crear su propio proyecto de vida en libertad". Pradales ha participado este jueves en un acto electoral en Errenteria (Gipuzkoa) en un acto junto a la cabeza de lista por Gipuzkoa, Bakartxo Tejeria, y el presidente del GBB, Joseba Egibar, donde ha resaltado que "a nuestra cantera hay que cuidarla". "Buenos sueldos, desarrollo profesional y facilidades para la conciliación familiar y personal. Vamos a aprovechar las oportunidades ligadas a la nueva economía en ámbitos como la digitalización, la inteligencia artificial, la transición energética o la economía circular para subir a Euskadi al tren de la industria del futuro", ha asegurado. El aspirante jeltzale a lehendakari ha destacado que el PNV ha "acertado en la defensa de los derechos humanos y la paz, en el camino del autogobierno y del concierto económico, con la normalización del euskera, la reconversión económica y la política industrial". "Hablemos de nuestra trayectoria, de que hemos construido este país día a día sin exigir rupturas ni imposibles. Y ahora vamos a mostrar y difundir nuestro proyecto. Hablar de una triple agenda de futuro. Explicar lo que está en juego y dar a la gente la oportunidad de soñar la nueva Euskadi del bienestar", ha aseverado. Pradales, en esa línea, ha detallado algunos de los compromisos de su programa en materia de vivienda y emancipación, entre los que ha reiterado su defensa de la deducción por compra de vivienda habitual en la declaración de la Renta. "Vamos a defender a las más de 330.000 personas jóvenes o mayores y familias numerosas que hoy se deducen hasta 1.950 euros por tener una cuenta vivienda o un préstamo hipotecario", ha añadido. Además, ha enumerado distintas medidas para facilitar tanto la compra como el alquiler a más personas, entre las que ha citado una línea de avales públicos con 200 millones de euros para facilitar la financiación del 20% del valor de las viviendas; elevar el límite de ingresos a 30.000 euros por persona para acceder a ayudas públicas destinadas al alquiler y la emancipación, así como la construcción de 7.000 nuevas viviendas en régimen de alquiler, con un 40% de estas destinadas a menores de 36 años para apoyar a los jóvenes en su proceso de independencia. El candidato del PNV también ha esbozado una batería de propuestas para mejorar la calidad del empleo de la gente joven, que es una "prioridad" para su partido. "La gente joven merece buenos trabajos, buenos sueldos, desarrollo profesional y facilidades para la conciliación familiar y personal", ha sostenido. Por ello, se ha comprometido a favorecer a quienes aún no trabajan "el acceso a una primera experiencia laboral" y, según ha dicho, "haremos un férreo control de los programas de prácticas para evitar que se produzcan situaciones de abuso". "Vamos a aprovechar las oportunidades ligadas a la nueva economía en ámbitos como la digitalización, la inteligencia artificial, la transición energética o la economía circular para subir a Euskadi al tren de la industria del futuro, porque de ahí vendrán los empleos de calidad del futuro", ha reiterado. Tras asegurar que "Euskadi es más atractiva para trabajar hoy que hace 10 años, gracias al trabajo del PNV", Imanol Pradales ha afirmado que son "datos buenos, pero hay que seguir mejorando". "Las personas jóvenes deben poder elegir en libertad y para ello debemos ofrecerles buenas condiciones de trabajo y debemos aprovechar nuestras ventajas para atraer los perfiles que nos interesan", ha concluido. "GANAR EN GIPUZKOA" Por su parte, Bakartxo Tejeria ha resaltado que "el PNV tiene que ganar en Gipuzkoa y en Euskadi para seguir avanzado como pueblo". Frente a las "palabras grandilocuentes vacías de contenido" de la oposición, ha puesto en valor las "iniciativas concretas y realistas" de la formación jeltzale. Tras destacar que "el PNV mira al futuro con la garantía de lo construido en el pasado", ha apelado a la "campaña de la alpargata", a la "constancia" del partido y a "la confianza en lo que defendemos". "Juntos lo conseguiremos y el 21 volveremos a ser primera fuerza en Gipuzkoa y en Euskadi", ha concluido. Finalmente, Egibar ha defendido que un proyecto abertzale "tiene que tener en cuenta a todos los ciudadanos con todos sus derechos, también los políticos" y ha resaltado que "los valores comunitarios son los que dan sentido a nuestro proyecto, no el individualismo". Tras destacar que la construcción nacional y la social "son las dos caras de la misma moneda", el presidente del GBB ha incidido en que el PNV ha "traído a este pueblo hasta aquí por encima de todos los obstáculos y ha hecho el camino de la mano de la sociedad vasca, de la mayoría social". Egibar, para concluir, ha pedido a los guipuzcoanos que sean "críticos y exigentes", pero que den su apoyo al PNV para poder "llevar Euskadi adelante".