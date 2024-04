PP pide citar a Calviño y Reyes Maroto en la comisión de mascarillas del Congreso y más datos sobre Begoña Gómez

El PP ha pedido la comparecencia de 67 personas en la comisión de investigación del Congreso sobre mascarillas, que son las mismas 58 que ya plantearon en la comisión del 'caso Koldo' del Senado y otra decena en la que destacan nombres como los de las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto por asuntos "vinculados" con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Además, solicita un centenar de peticiones de documentación, entre la que figura más información sobre la actividad profesional de la esposa de Pedro Sánchez. En concreto, el PP va a pedir "los certificados de acuerdos de Consejo de Ministros relacionados con las ayudas que se aprobaron allí que generan una clara colisión de intereses", para saber si realmente el presidente se inhibió en asuntos en cuya gestación pudo participar su esposa. "Con los certificados de los acuerdos y las actas tendremos ya la prueba fehaciente de que el presidente del Gobierno no se inhibió en alguno de estos asuntos y claramente debió hacerlo en el rescate de Air Europa", ha declarado el portavoz en la comisión de investigación de contrataciones Covid-19, Elías Bendodo. El dirigente del PP ha afirmado que es "sorprendente" y "escandaloso" que "la mujer del presidente consiguiera negocios y que luego los pagara el presidente del Gobierno aprobándolo en Consejo de Ministros". ILLA, TORRES, PUENTE, MARLASKA Y ARMENGOL, ENTRE OTROS Bendodo ha señalado que su listado del Congreso incluye las 58 comparecencias que el PP ya registró el lunes en la comisión del 'caso Koldo' del Senado, como la del ex ministro de Sanidad Salvador Illa; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y los ministros Ángel Víctor Torres, Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska. A esas añaden las de las exministras Calviño y Maroto, por asuntos "vinculados" con la mujer de Sánchez. En el caso de la exvicepresidenta, "por la concesión de más de siete millones de euros al empresario --Carlos Barrebés-- que promovió el máster que imparte la mujer del presidente del Gobierno"; y la extitular de Industria "por el rescate de empresas que entran en clara colisión de intereses con los negocios de la mujer del presidente del Gobierno". Bendodo ha indicado que entre las solicitudes de su partido figura también la del primer denunciante del caso, Ramiro Grau, quien envió hasta seis cartas a La Moncloa "alertando de las graves irregularidades que estaban ocurriendo" y que alguien "metió en un cajón". NUEVE NUEVOS COMPARECIENTES COMO EL DELEGADO DEL GOBIERNO ANDALUZ Aparte de Calviño, Maroto y Grau, el PP incluye en el Congreso otros seis comparecientes más que no figuraban en el Senado, empezando por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, así como otros cargos vinculados al PSOE andaluz, como Rubén Corvillo y Antonio Fernández Menéndez. El PP también ha incluido, según Bendodo, los miembros "que componían el famoso chat de 'los cuatro mosqueteros'", entre los que figuran --aparte de Víctor Aldama--, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno, todos incluidos en informes de la UCO. Según ha añadido, hay "muchas X por despejar" sobre el material Covid porque en ese grupo de WhatsApp "además de fotos con fajos de billetes de 500 euros encima de la cama, hay referencias claras" al exministro Illa y a Torres, entonces presidente de Canarias. A partir de esa lista y en función de la documentación recibida, el PP no descarta reclamar nuevas comparecencias, ni siquiera la del propio presidente ni la de su esposa. "Si hay vetos a las comparecencias que proponemos en el Congreso, irán al Senado", ha avisado Bendodo. NO DESCARTA IR A LOS TRIBUNALES SI AGOTAN LA VÍA ADMINISTRATIVA Después de que la Oficina de Conflicto de Intereses archivase su denuncia contra Pedro Sánchez por no inhibirse en los Consejos de Ministros que aprobaron el rescate de Air Europa, Bendodo ha reconocido que su partido no descarta acudir a los tribunales una vez agotada la vía administrativa. Tras insistir en que esperan que les remitan toda la documentación solicitada, Bendodo ha asegurado que el PSOE tiene la oportunidad en el Congreso de "enmendar el ridículo que ha hecho en el Senado con una petición de comparecientes para desviar la atención". En la Cámara Alta, el Grupo Socialista se ha limitado a llamar a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y a sus homólogos en los órganos fiscalizadores de las Comunidades Autónomas. Bendodo, que ha comparecido acompañado con varios miembros del PP en la comisión de investigación, ha insistido en demandar explicaciones a Pedro Sánchez y su Gobierno, porque "nadie está explicando absolutamente nada". "Ya es casualidad que los principales avalistas y ayudantes de Sánchez en las primarias del PSOE estén apareciendo una y otra vez en el sumario del caso", ha exclamado. PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOBRE LA "RAMIFICACIÓN VENEZOLANA". En cuanto a la documentación, el PP solicita la misma documentación que presentó en el Senado y que "hace referencia no solo al caso PSOE, que investiga la audiencia nacional por las contrataciones de material Covid a las empresas de la trama, sino a las múltiples ramificaciones" que, a su juicio, van conociendo, como la "ramificación venezolana". En este punto, Bendodo ha dicho que quieren datos sobre el "comité de bienvenida a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez" en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020 que, según ha destacado, "estaba compuesto por algunos destacados cabecillas de la trama de comisiones y mordidas que afecta al PSOE". En esa batería de documentación, el PP reitera la documentación del Senado "sobre los negocios de la mujer del presidente", como los certificados de acuerdos del Consejo de Ministros relacionados con el rescate de Air Europa. Sin embargo, incluye dos novedades relativos a los certificados de acuerdos del Consejo de Ministros sobre las ayudas concedidas a Air Europa. Así, solicita en primer lugar, el del día 3 de noviembre de 2020 "por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Air Europa Holding, S.L.U., Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U. y Aeronova, S.L.U., con expresión de los miembros del Ejecutivo presentes en la adopción del acuerdo". En segundo lugar, el PP pide el "certificado del acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el día 16 de marzo de 2021 por el que se autoriza al Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas la aprobación de la operación de apoyo público temporal solicitada por Avoris Corporación Empresarial, S.A. con expresión de los miembros del Ejecutivo presentes en la adopción del acuerdo". ESPERA QUE EL PSOE Y SUS SOCIOS "NO TENGAN INTENCIÓN DE BLOQUEAR" Bendodo ha recomendado al PSOE "impulsar esta comisión de investigación y aclarar todo lo que se tenga que aclarar de este caso", sin "desviar la atención hacia otros territorios o convertirla en una clara comisión de ocultación", dado que, a su juicio, "al final todo se acabará sabiendo". Además, ha pedido que "se permita" durante la evolución de la comisión pedir más comparecencias y documentación. "No es de recibo, y esperemos que no sea así, que ni el PSOE ni sus socios tengan la intención de bloquear", ha demandado Bendodo, que ha señalado que ve "paralelismo" con la actitud que tuvo el PSOE en Andalucía en el caso de los ERE y los cursos de formación, dos "escándalos monumentales" que le llevaron a ser "condenado por corrupción".