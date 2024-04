El joven y caótico diseñador Guillermo Justicia debuta con gran ovación en la 080 Fashion

Lara Malvesí

Barcelona, 11 abr (EFE).- El joven diseñador Guillermo Justicia ha debutado este jueves con gran acogida en la 080 Barcelona Fashion, una pasarela que se ha llenado de compañeros 'fashionistas' del Instituto Europeo di Design (IED) de Barcelona, donde este talento de solo 24 años dio sus primeros pinitos en la moda y llamó la atención del sector.

'Mycorrhizal' es el título de esta primera colección del barcelonés, que dice inspirarse "en casi todo" a la hora de componer sus piezas de volúmenes imposibles, patrones originales y combinaciones que lucen modelos de género fluido, una propuesta que por ahora ha arrancado la mayor ovación de la edición.

"Estoy muy contento de como ha salido todo. Quería hacer algo especial en esta primera colección. Me he inspirado entre otras cosas en la naturaleza y he querido poner un poco de todo mi estilo, mezclar tejidos, textura, colores, etc", ha explicado a los medios tras el estreno.

Su inspiración en lo natural bebe directamente de su formación en Ciencias Ambientales, estudios tras los que decidió estudiar moda.

Su proyecto de fin de máster captó la atención de la prensa, apareciendo en revistas especializadas como Vogue o la francesa L’Officiel y a partir de ahí quisieron vestir con sus diseños artistas directamente conectados con su generación como Raoul Vázquez, Sofia Coll o Renata Zanchi.

El joven decía sentir "alivio" tras el "duro trabajo" y es que, con su emergente marca aún en construcción, dice que está "solo".

Para esta colección ha contado con la ayuda de algunos compañeros que le ayudaron a coser las prendas y también el apoyo de una de sus profesoras, que le ha prestado su taller, cuenta.

Con la "ansiedad ambiental" inherente a su generación explica que solo utiliza tejidos naturales como lana, 'mohair', y, en cualquier caso, materiales "sobrantes y con taras".

"No sabría cómo definir mi estilo... creo que es caótico porque me gusta mezclar cosas que parece que no combinan, como un traje y un chandal", explica.

Sobre la pasarela, patronajes de americanas que hacen las veces también de pantalones, abrigos con enormes volúmenes que emulan edredones entrelazados al cuerpo y jerseys de punto multicolor con mangas que caen hasta el suelo, entre otras originales propuestas.

En su puesta de largo en la 080 también le han acompañado sus abuelos. "Ellos están encantados aunque no acaban de entender las piezas que hago cómo se ponen", dice entre risas.

Junto a Guillermo Justicia, en esta penúltima jornada de 080 también se mostrará la último de Lebor Gabala, Dominnico, Free From Style, Menchén Tomás, 404 Studio o Velásquez. EFE

