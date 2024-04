Feijóo exige a Sánchez que no use la política exterior como "cortafuegos de sus problemas internos": "Está desesperado"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje de utilizar la política exterior como "cortafuergos de sus problemas internos", aludiendo de forma velada al llamado 'caso Koldo'. A su entender, "ha perdido el control", "está desesperado" y busca "ganar tiempo para salir del laberinto", pero el PP "no va a obviar nada" de lo que sucede en España con "la corrupción", el "chantaje" de los independentistas o el "empobrecimiento de los españoles". "¿De verdad cree que alguien como usted, que practica la política más frágil y destructiva de la historia democrática española, está en condiciones de ofrecerse como garantía internacional de algo?", le ha espetado Feijóo a Sánchez en el debate del Congreso para hablar sobre el Consejo Europeo de marzo y la relación con Marruecos. Feijóo ha afirmado que la política internacional "es exactamente igual a su política nacional", en un "bandazo tras bandazo". "Usted ha pasado de proponer la eliminación del Ministerio de Defensa a ser el presidente que más quiere gastar en armamento", ha exclamado, tras quejarse de que no informe al jefe de la oposición en política exterior ni haya explicado por qué se cambió el criterio respecto al Sáhara Occidental ni "habla del régimen de Venezuela". El jefe de la oposición también ha criticado que Sánchez acuda al Congreso a "a dar lecciones de condena de la violencia, habiendo convertido a Bildu en un pilar esencial de su Gobierno". "¿Sabe que en las próximas elecciones en Euskadi seguirán marcadas por la ausencia de centenares de miles de vascos que se fueron huyendo de la violencia? ¿Le merece eso alguna condena?", le ha interpelado. "QUÉ VALIENTE CON DICTADORES MUERTOS Y QUÉ SUMISO CON LOS VIVOS" Feijóo ha acusado a Sánchez de querer "controlar a su antojo" el CIS, la Fiscalía, el Consejo de Estado o RTVE, unos pasos que van "exactamente" en la línea contraria "de lo que hacen los grandes líderes mundiales". "Por eso usted no lo es, señor Sánchez, ni jamás pasará a la historia como uno de ellos", ha enfatizado. Después de que el foco mediático haya estado estos días centrado en la Memoria Democrática, el presidente del PP ha echado en cara a Sánchez que sea "valiente con los dictadores muertos" y "sumiso" con los vivos. Además, le ha dicho que "el independentismo se está riendo de España" y el Gobierno "lo está consistiendo" porque le "regala indultos, amnistías, tratos presidenciales" mientras le "responden con desafíos". Y ante la gira por Oriente Próximo que ha anunciado Sánchez, Feijóo le ha espetado: "Por mucho que se esconde y se aleje, ha perdido el control. Por eso no va a salir victorioso. Lo peor y lo más lamentable es que quienes perdemos de verdad somos todos los españoles". ((HABRÁ AMPLIACIÓN)