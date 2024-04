Moreno reclama a Sánchez que deje de pensar en "cesiones" a independentismo y reforme ya financiación autonómica y local

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha reclamado este martes al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que deje de pensar a diario en su "supervivencia" a través de las "cesiones" a los independentistas catalanes y aborde de manera urgente y paralela la reforma de la financiación autonómica y local. Así se ha pronunciado Moreno durante su intervención en el Consejo Autonómico de Alcaldes del PP-A, celebrado en Sevilla, donde ha indicado que frente a la apuesta de su Gobierno por el municipalismo y por aumentar la financiación de los ayuntamientos en los presupuestos de la comunidad, en el Ejecutivo nacional tiene escasa "sensibilidad municipal" al no reforma la financiación local y no darle a los ayuntamientos el papel que les corresponde en la arquitectura institucional de España. Ello se debe, según Moreno, a que Pedro Sánchez y su Gobierno solo están preocupados por la "subsistencia" e instalados en la "confrontación", empezando en como "meterle el dedo" al presidente de Andalucía. Ha denunciado que mientras la inmensa mayoría de los ayuntamientos y comunidades como Andalucía tienen déficit de financiación y tienen que atender las necesidades de sus ciudadanos, el Gobierno de Pedro Sánchez está todo el día "pensando en la supervivencia y en cómo aguantar una semana más", haciendo "cesiones" a los independentistas, a los de Sumar o a las distintas coaliciones que ahora gobiernan el país. "Sólo con el objetivo de sobrevivir y de subsistir en términos institucionales y en términos de poder", ha lamentado Juanma Moreno, para quien, mientras pasan los días y semanas, los ciudadanos van "perdiendo oportunidades" porque no se abordan la reforma de la financiación autonómica y local, algo que, según ha recordado Moreno, pidió directamente ayer a Sánchez en un acto que tuvieron en Sevilla con motivo de la línea 3 del metro. Ha insistido en reprochar a Sánchez su escasa "sensibilidad municipal" y la poca importancia que da a la figura de un concejal, como demostró cuando dijo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados que en su partido no habría llegado ni a "concejal de pueblo". "Parece que no le tiene consideración a un concejal de pueblo", ha dicho Moreno, quien ha indicado que ya le gustaría ver a Sánchez siendo alcalde de un municipio de 500 ó 600 habitantes "sin la chequera". Ha indicado que el hecho de que el Gobierno central no aborde la reforma de la financiación local está "limitando la acción de gobierno" de los alcaldes y alcaldesas, por la falta de recursos para atender todas las necesidades de sus ciudadanos. Para Moreno, las palabras igualdad, solidaridad o justicia ya han desaparecido del "diccionario" de partidos como el PSOE, porque no las puede "utilizar", porque "pisotea la solidaridad entre territorios y entre españoles, privilegiando" a un territorio como Cataluña, "intentando que tenga la capacidad de recaudación de todos sus impuestos". "Cuando rompe el principio de igualdad entre el conjunto de los españoles, evidentemente esa palabra se les queda pequeña y se les atraganta en su boca", ha añadido. "Estamos ya empezando a cansarnos de la falta de lealtad institucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez", ha indicado el presidente andaluz, quien ha denunciado que el presidente "invita" (a los independentistas) y "el resto pagamos". Juanma Moreno ha querido dejar claro que su Gobierno ve a los ayuntamientos como una "solución y nunca como un problema" y por ello son considerados "aliados". Sin embargo, ha denunciado que el Gobierno central se dedica a "quitar" 12 millones al Ayuntamiento de Sevilla por el hecho de que está gobernado por el PP. "No busca el interés general de los ciudadanos, sino de un proyecto político con miras muy cortas", ha dicho Moreno del Ejecutivo nacional. FINANCIACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES De otro lado, Moreno ha criticado el reparto que ha hecho el Gobierno central de los fondos para el sistema público de universidades, destinando a Cataluña 700 millones y a Andalucía, que tiene el sistema más "potente" de España, 400 millones. Ha señalado que si Andalucía tiene más universidades y universitarios por qué se le da "casi el doble" a Cataluña: "Ese es el día a día que vivimos en Andalucía".