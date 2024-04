Montero tacha de "ridículo" y "difamatorio" que el PP amenace con ir a los tribunales por gestiones de Begoña Gómez

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de "ridículo" y "difamatorio" que el Partido Popular no descarte llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los tribunales a través de un recurso por la vía contencioso administrativa por gestiones de su mujer, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa y el 'caso Koldo'. "Me parece absolutamente ridículo y creo que solamente lo hacen para intentar alargar una cuestión que no se sostiene. Es falso, absolutamente difamatorio y es mentira que tenga ninguna relación la esposa de Sánchez con ninguna cuestión de las que se están comentando", ha manifestado Montero en declaraciones a los medios este martes al término de la sesión de control al Gobierno en el Senado. Asimismo, ha criticado que se utilicen esos argumentos para intentar desgastar al rival político. "Me parece una vergüenza", ha añadido, insistiendo en que el PP "nunca aceptó ni acepta" que haya mayoría suficiente por parte de los gobiernos de izquierda para conformar gobierno en comunidades autónomas o en el Ejecutivo central. "Cuando eso ocurre están en una estrategia de acoso y derribo sin importarle ni la mentira ni la difamación", ha apuntado la ministra de Hacienda.