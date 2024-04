Compromís aplaza su ejecutiva al jueves mientras sigue negociando con Sumar un acuerdo para las elecciones europeas

Compromís ha aplazado al próximo jueves la reunión de su ejecutiva, que tenía programada este martes por la tarde, por el estado de las negociaciones con Sumar para concurrir conjuntamente a las elecciones europeas de junio. Los equipos negociadores de las dos partes siguen en contacto. La intención de la coalición valencianista es que el jueves sea la fecha límite para determinar si hay o no acuerdo, dado que debe elevar a sus órganos de dirección la propuesta de candidatura a las europeas. La ejecutiva está programada el jueves a las 17 horas. Desde Compromís no dan ningún escenario por cerrado, aunque insisten en que el acuerdo está condicionado a tener un puesto de salida en las listas que permita llevar las reivindicaciones valencianas a Europa. "Nuestra posición es muy clara: no vamos a aceptar cualquier cosa y no tendría sentido hacer una campaña para Sumar", explican fuentes de la coalición a Europa Press. De momento, Compromís no tiene programada ninguna reunión con Sumar para este miércoles o jueves, aunque sus equipos negociadores han estado en contacto durante este martes vía telefónica. En este escenario, la portavoz de Compromís en el Congreso y diputada de Sumar, Àgueda Micó, ha dejado claro que la coalición concurrirá a estos comicios con o sin el proyecto liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. "Nuestro 'plan A' es ir con los compañeros y socios del grupo plurinacional", ha desgranado esta mañana. Además, la portavoz de Compromís ha rechazado la propuesta de IU de desplegar unas primarias conjuntas para elegir a los candidatos de la lista en caso de no haber un acuerdo conjunto, dado que las relaciones con Sumar son bilaterales y solo harán un proceso consultivo con sus bases para elegir a los aspirantes de la coalición valencianista. Por su parte, el síndic en Les Corts, Joan Baldoví, ha subrayado que el "horizonte" de Compromís es conseguir un puesto de salida en la lista, al tiempo que ha mostrado su confianza en que, en cualquier caso, esta semana "habrá una decisión" y una "respuesta". "Un puesto de salida es 1, 2, 3", ha señalado. Desde Sumar, su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha asegurado que llegarán a un acuerdo con sus partidos aliados para las europeas y ha recetado "discreción" y "seriedad" a la hora de encarar las negociaciones, además de prometer una candidatura "amplia" y "ganadora".