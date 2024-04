Podemos reafirma su hoja de ruta independiente a Sumar y no entra en el llamamiento de IU para recomponer puentes

Podemos ha subrayado que su hoja de ruta es independiente de la de Sumar y no entra en las discrepancias ni dinámicas internas de esta formación, después de que IU haya pedido autocrítica al proyecto liderado por la vicepresidenta, Yolanda Díaz, por su caída en las encuestas y considerar que Podemos debe de estar en el proceso de reconfiguración de la izquierda. El secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, ha señalado en rueda de prensa que "no va a entrar" en los planteamientos formuladas por otros partidos, en este caso IU que es una organización "integrada" en Sumar. "Nosotros no nos vamos a meter, no vamos a hablar sobre las dinámicas o sobre los problemas internos, las discrepancias internas que tienen otros espacios políticos", ha insistido el 'número tres' de Podemos para insistir en que la posición estratégica de su partido está clara. Y pasa, tal y como ha relatado, por centrarse en sus candidaturas para las elecciones en Euskadi y en los comicios europeos del 9 de junio, donde en ambas citas competirá con Sumar tras la ruptura de finales del año pasado. También ha reivindicado que Podemos presenta la mejor candidata a las elecciones comunitarias, en referencia a la exministra de Igualdad Irene Montero, elegida por primarias mientras que no valora la cabeza de lista de Sumar, Estrella Galán, que ha sido propuesta por parte de la formación de Díaz por métodos de designación ajenos a la consulta a la militancia. PODEMOS REIVINDICA SU LABOR DE PRESIONAR AL PSOE La también coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha comentado los resultados de la encuesta publicada por 'El País' y la 'Cadena Ser', que otorgan a Podemos un 2,9% de intención de voto en estos momentos y asigna a Sumar un 8,2%, lo que refleja una caída de apoyo de Sumar con respecto a sus resultados en las elecciones generales (donde en coalición con Podemos cosechó un 11,3%). Para la dirigente morada, la encuesta refleja que la "derecha está ganando frente al PSOE" y que dentro del espacio de la izquierda alternativa a los socialista, Podemos mejora sus resultados. Serra ha desgranado que desde hace mucho tiempo vienen incidiendo en que los comicios del 23J había una mayoría que dio un "voto de confianza" para un Gobierno progresista y que, ante esa condición, la legislatura tenía que basarse en avances sociales. Sin embargo, lo que ha sucedido estos meses, bajo su criterio, es que "no ha habido una agenda" social por parte del Ejecutivo, que se ha centrado en los debates de la amnistía y ahora por la "corrupción del bipartidismo". "Se necesitan medidas valientes y ambiciosas", ha agregado para lanzar que la segunda conclusión es que solo Podemos presiona al PSOE para impulsar políticas de izquierda dentro del Ejecutivo y no "gobiernoe en solitario", al defender el papel de los morados en la legislatura pasada. De esa forma, implicitamente reprochaba a Sumar su escaso peso para mover al PSOE a posiciones más progresistas.