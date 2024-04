HOY ES NOTICIA EN ESPAÑA

LEY AMNISTÍA

Aragonès augura en el Senado que el referéndum será "inevitable", como lo será la amnistía

El PSOE responde tajante a Aragonès: Ni hay ni habrá referéndum en Cataluña

Ayuso pide frenar la ley de amnistía: "Será imparable si no reaccionamos a tiempo"

CASO TSUNAMI

El Supremo cita a Puigdemont para declarar por videoconferencia tras las elecciones catalanas

GOBIERNO VIVIENDA

El Gobierno cambiará la ley que permite el visado de residencia al invertir en vivienda

- ¿Qué es la 'golden visa' que el Gobierno quiere eliminar?

CASO KOLDO

El PP llamará a Ábalos, Illa, Koldo y Rubiales en el Senado, pero no a Sánchez por ahora

ERC llama a Illa, Feijóo, Ayuso y Armengol a la comisión del Senado del caso Koldo

JOSÉ ANTONIO ARDANZA

Fallece José Antonio Ardanza, el lehendakari que más tiempo presidió el Gobierno Vasco

RAFAEL AMARGO

La Policía asegura que Amargo y su productor vendían droga para financiar el estreno de Yerma

JUICIO PITERMAN

Piterman, en rebeldía al no presentarse al juicio contra él por su gestión en el Alavés

PUEBLO GITANO

Bustinduy anuncia una comisión de trabajo sobre memoria y reconciliación del pueblo gitano

GOBIERNO JUVENTUD

Sira Rego apoya en el Senado adelantar el voto a los 16 años en próximas elecciones

ECLIPSE SOL

El mundo se prepara para ver el eclipse que oscurecerá América

TIEMPO PRIMAVERA

La semana comienza con lluvia para dar paso a temperaturas de nuevo de verano, hasta 30 grados

Y LOS TEMAS DE EFE...

ANÁLISIS | PNV y EH Bildu, los socios menos conflictivos de Sánchez con estrategias diferentes

El PNV y EH Bildu siguen dos estrategias diferentes al negociar el precio de sus apoyos a los gobiernos de Pedro Sánchez, del que han sido sus dos mejores y menos conflictivos socios. Mikel Folgueira

Esa momia es mía; decenas de reclamaciones autonómicas a los museos estatales.

La Dama de Elche, la momia de Herques, el Guernica, los toros de Costitx... comunidades autónomas e instituciones mantienen desde hace años reclamaciones de decenas de piezas de patrimonio arqueológico y artístico depositadas en museos estatales para que vuelvan a sus emplazamientos originales.Luis Sanz.

ENTREVISTA | Aramburu: no hay víctimas de primera o de segunda, es la perspectiva con la que se mira.

El escritor Fernando Aramburu cree que no hay víctimas de primera o de segunda sino que es la perspectiva con la que se mira y defiende el papel de la literatura para ponerles "rostro", algo que hace en su nueva novela, 'El niño', basada en la explosión de gas que en 1980 en Ortuella (Vizcaya) provocó la muerte de 50 niños. Carmen Naranjo.

ENTREVISTA | Joël Dicker, 'Un animal salvaje' capaz de crear maquinarias literarias milimétricas

Como si de un relojero suizo se tratara, el escritor Joël Dicker regresa con 'Un animal salvaje', un thriller en el que su manejo del 'tempo' de la trama es casi milimétrico, ya que para él esta es la "base" de esta historia enmarcada en 7 minutos y en la que no cesa de poner "trampas" a sus 22 millones de lectores. Así lo cuenta a EFE en una entrevista en Madrid. Pilar Martín

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 17:30 HORAS

POLÍTICA

18:30h.- Bilbao.- ELECCIONES VASCAS.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura junto al presidente del PP del País Vasco y candidato a lehendakari, Javier de Andrés, un mitin en el que también intervienen el secretario general del PP de Vizcaya, Eduardo Andrade, y la secretaria general del PP del País Vasco, Esther Martínez. San Joseren. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

18:00h.- Madrid.- PACTO TOLEDO.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparece en la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SOCIEDAD

18:00h.- Madrid.- FAMILIA REY.- Funeral en memoria de Fernando Gómez-Acebo, primo de Felipe VI, al que asisten diversos miembros de la familia del rey. Iglesia catedral de las Fuerzas Armadas. c/ Sacramento, 11. (Foto)

18:00h.- Madrid.- SALUD HEMOFILIA.- En el Día Mundial de la Hemofilia, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia organizan la jornada 'Vivir con hemofilia hoy'. c/ Aravaca, 12.

19:30h.- Madrid.- MEDIOS COMUNICACIÓN.- La directora de 'Artículo 14', Pilar Gómez, y el editor de este periódico 'online', José Sánchez Arce, presentan el lanzamiento de la cabecera en un acto al que acudirán colaboradores y personalidades del mundo de la política, el periodismo, la economía y la cultura. c/ Larra, 14. (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Madrid.- PREMIOS TALÍA.- Encuentro de Nominados de la II edición de los Premios Talía de las Artes Escénicas de España. Asistirán, entre otros, Cayetana Guillén-Cuervo, Antonio Banderas, Sara Baras y Lola Herrera. Espacio 'All in One'. Plaza de Colón, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.l.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- CACO SENANTE.- El cantante Caco Senante asiste a la inauguración en Fuerteventura de 'La salsa de la vida', la exposición que recorre sus cinco décadas de trayectoria sobre los escenarios. Casa de la Cultura.

