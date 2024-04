Exteriores ha retirado más de 1.000 objetos y elementos franquistas de sus embajadas

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha procedido a la retirada de más de 1.000 objetos y elementos de carácter franquista de las distintas representaciones de España en el exterior en los últimos años. Así lo ha hecho saber el departamento que dirige José Manuel Albares en una respuesta parlamentaria al PP, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que sin embargo no aclara el lapso de tiempo en que se ha producido esta retirada. Los 'populares' se habían interesado por conocer el número de embajadas y el número de objetos que habían sido retirados conforme a la instrucción dada por Albares en diciembre de 2022 a las distintas representaciones en el exterior para que se retirara cualquier vestigio del régimen franquista conforme a la Ley de Memoria Democrática. Fuentes diplomáticas habían señalado precisamente a Europa Press a principios de febrero que se daba por concluido el proceso, tanto en las sedes y dependencias de Exteriores en Madrid como en las representaciones en el exterior, "donde se ha procedido a identificar, catalogar y ordenar la retirada de los elementos y enseres contrarios a la memoria democrática" Las fuentes aclararon que en realidad el proceso ya se había iniciado con la Ley de Memoria Histórica de 2007 y lo que se ha hecho con la Ley de Memoria Democrática es completarlo. Ahora, ante la pregunta formulada por el PP, Exteriores aclara que "en los últimos años se ha registrado la retirada de más de 1.000 objetos y elementos de las representaciones de España en el exterior", si bien no especifica desde cuándo. Asimismo, en su respuesta el departamento que dirige Albares aclara que "esta actividad no ha supuesto la creación de una partida presupuestaria adicional para el Ministerio de Asuntos Exteriores", después de que el PP hubiera preguntado por el "coste del proceso". Por último, ha aclarado que "los referidos objetos han sido debidamente almacenados y, en su caso, remitidos al Centro Documental de la Memoria Histórica", aclarando así a los 'populares' lo que se había hecho con todos los elementos retirados. Según las fuentes diplomáticas consultadas en su momento por Europa Press, se trata fundamentalmente de objetos con simbología franquista como piezas de vajilla, cuberterías, cristalerías, escudos, metopas, retratos o bustos, que ya han sido procesados "con escrupuloso respeto al procedimiento administrativo y la normativa en materia de protección del patrimonio y de bienes culturales".