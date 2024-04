C.Madrid cree que Sánchez se equivoca al eliminar la 'golden visa': "Lanza un mensaje muy negativo a inversores"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "vuelve a equivocarse" al anunciar la eliminación del visado de oro, también conocido como 'golden visa', para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda. "Lanza un mensaje muy negativo a los inversores que quieran venir a España", ha señalado el consejero madrileño, a través de la red social 'X'. A su parecer, hay que trabajar para que España tenga "más vivienda a precios asequibles". En este sentido, ha destacado la labor del Gobierno de la Comunidad con el Plan Vive y el nuevo plan de choque por la vivienda. García Martín ha defendido que impulsar este tipo de medidas "no es incompatible con la atracción de inversión y riqueza", que genera "más empleo y oportunidades para todos". Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros abordará en su reunión de este martes la eliminación del visado de oro, también conocido como 'golden visa', para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda. Durante un acto sobre vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), el presidente ha explicado que el Consejo de Ministros estudiará un informe elevado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para modificar la Ley aprobada por el Gobierno del PP en el año 2013 "que permite obtener el visado de residencia si se invierte en vivienda" en España. "Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada 'golden Visa', que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles", ha indicado Sánchez, quien ha apuntado que con ello se pretende "garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo". Así, ha expuesto que alrededor del 94% de los visados para inversores están vinculados a inversiones inmobiliarias (cerca de 10.000 autorizaciones), y ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca y Valencia son las más demandadas para este tipo de operaciones y, además, coinciden en ser las zonas "más tensionadas".