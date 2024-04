Fernández (PP) promete agua "para todos los catalanes" con extracciones puntuales del Ebro

El candidato el PP en las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha prometido garantizar el abastecimiento de agua a todos los catalanes, "de manera especial para los que hoy lo ven gravemente amenazado, como es Barcelona y toda su área metropolitana", si preside la Generalitat. En una visita a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) junto a la líder popular municipal, Sonia Esplugas, Fernández ha dicho que la única manera de garantizar agua para todos en situaciones de crisis "son las infraestructuras de interconexión con el río Ebro", y ha matizado que sólo para hacer extracciones puntuales. Para él, las obras de interconexión sí permiten que Tarragona y su área metropolitana y la Costa Dorada "tengan garantizada el agua, porque se hicieron los deberes en los años 80 y 90". El candidato ha dicho que los ingenieros sostienen que las desaladoras y las políticas de reutilización del agua "son necesarias pero insuficientes". En cambio, considera que Generalitat y Gobierno "no son capaces de garantizar que abras el grifo y pueda salir agua", por lo que los considera ejecutivos fallidos que deberían dimitir. NO ESPERA "NADA" DE ARAGONÈS También se ha referido a que el candidato del PSC, Salvador Illa, vea muy difícil gobernar junto a Junts pero no descarte acuerdos concretos: "Cuando Illa promete una cosa, pasa absolutamente la contraria y no te equivocas nunca". Sobre la comparecencia del presidente de la Generalitat el lunes en el Senado sobre la amnistía, el popular no espera "absolutamente nada" y ha defendido una campaña electoral constructiva en vez de lo que ha definido como ocurrencias de adversarios políticos.