21A-EH Bildu critica que quien gestiona Osakidetza no asuma responsabilidades y haga como si estuviera "en la oposición"

El candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, ha criticado que quien lleva años gestionando Osakidetza no asuma sus "responsabilidades políticas" y se comporte ahora como si hubiera estado en la oposición. En un acto político en Amurrio junto a la candidata por Álava, Eba Blanco, Otxandiano se ha referido, entre otras cuestiones, a la celebración del Día Internacional de la Salud y ha advertido que el estado de bienestar y el sistema sanitario "requiere de un nuevo desfibrilador político para recuperar su pulso". "El país necesita no solo un impulso, necesita una nueva ilusión", ha expresado. En su intervención, Otxandiano ha felicitado al Athletic por su victoria en la Copa, ha subrayado que también EH Bildu encara durante estos días "una final" y se ha mostrado convencido de que también ganará la final con ambición". "Me presento por Álava pero he descubierto que nací en Bilbao y estoy legitimado para decir que tenemos alguna similitud. Que EH Bildu tienen una similitud con el Athletic y que la partida que jugamos esta campaña electoral tiene algún paralelismo con lo ocurrido en Sevilla. Jugamos una final que va a ser muy disputada, hasta el último minuto. La victoria de ayer fue una victoria con sabor popular y EH Bildu también representa un proyecto político con sabor popular. Estamos confiados de que vamos a disputar la final con la ambición y absoluta confianza de que podemos ganar esta final", ha expresado. A su entender, la coalición soberanista llega a la cita "con los deberes hechos y altura de miras, manteniendo la serenidad, rigor honestidad y visión de país". "Hemos hablado, de soberanía, del estatus político, de salir de una rotonda en la que estamos las tres últimas legislatura, de Osakidetza, del problema de la vivienda y de política industrial", ha enumerado. Según ha advertido, EH Bildu no va "en contra de nadie" sino que plantea soluciones "integrales, con tranquilidad". "No nos van a encontrar en otro sitio que no sea ese. Alguien debe mantener la serenidad, el rigor y la altura de miras", ha defendido. En lo que respecta a la Sanidad Pública Vasca, ha considerado que Osakidetza es "el paradigma de una trayectoria e inercia decadente" y ha apostado por revertirlo, ya que se encuentra en "situación crítica". "Es el paradigma de la evolución política de los últimos años. Ha faltado planificación, previsión, con una gobernanza vertical burocrática y dictatorial, según muchos profesionales. Lo que ha traído a Osakidetza a esta situación no es una pandemia sino una política equivocada. La primera condición para hacerlo es asumir responsabilidades políticas", ha resaltado. En su opinión, los responsables de esta situación son así quienes han gestionado Osakidetza los últimos ocho años y, por ello, deben "asumir responsabilidades". "No se pueden hacer promesas electorales cuando se ha tenido capacidad de gestión y no se ha hecho. No se puede presentar uno como si hubiera estado en la oposición", ha añadido. Por ello, ha apostado por un "pacto de país" para poner de nuevo "en pie Osakidetza", aunque para eso la primera condición pase por asumir las responsabilidades y poder así hacer un "diagnóstico correcto". Por su parte, la candidata por Álava, Eba Blanco, ha defendido "las gentes de EH Bildu" miran y entienden las cosas "de otra manera" por ser "diferentes. "GOBERNANZA COLABORATIVA" "Vivimos una situación política cambiante en la que no hay fuerza imbatible; lo que sí hay son fórmulas que demuestran que se puede hacer política de otra manera. Y eso es lo que tratamos de hacer en nuestro día a día. En EH Bildu entendemos la política como la herramienta para hacer políticas públicas que prioricen el bienestar de la ciudadanía y del conjunto del país", ha defendido. Tras asegurar que salen a las elecciones "tranquilos y sin ansiedades", ha subrayado que EH Bildu ha hecho los deberes gracias a un modelo de gobernanza "colaborativa". "Lo tenemos al alcance de la mano, lo estamos tocando. Ahora hace falta el último arreón. Cada día somos más en EH Bildu y tras el 21 de abril seremos aún más. Por eso son importantes estas elecciones. Porque a partir del 21 de abril nada va a ser igual en la política vasca", ha vaticinado. Por otro lado, ha valorado el haber sido "capaces de situar a la izquierda soberanista en disposición de ganar las elecciones" en los tres Territorios. "Y ganar para nosotros y nosotras no es otra cosa que llevar a Araba, Bizkaia y Gipuzkoa al lugar que se merecen, situar a esta parte del país con ambición e ilusión para regenerarse", ha finalizado.