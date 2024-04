Puigdemont afirma que sólo él puede "plantarse" ante el Estado en defensa de Cataluña

El cabeza de lista de Junts+ Puigdemont per Catalunya a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, se ha erigido este sábado como el único candidato capaz de "plantarse" ante el Estado en defensa de los intereses de los catalanes. Así lo ha asegurado ante más de 2.000 personas que han asistido al acto celebrado en las antiguas escuelas de Elna (Francia), donde ha presentado públicamente su candidatura a las elecciones del 12 de mayo acompañado por el resto de miembros de las listas. Según Puigdemont, ninguno de los otros candidatos puede decir lo mismo, y cree que los catalanes, también los no independentistas, preferirán tener un presidente que pueda "plantarse" ante un gobierno que no cumpla con ellos. (HABRÁ AMPLIACIÓN)