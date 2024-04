C-LM ve "una falta de respeto" que se permitan alegaciones a la modificación del trasvase "fuera de plazo"

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha considerado "una falta de respeto" para Castilla-La Mancha que el Estado pueda aceptar un documento técnico elaborado por la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia sobre la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura porque está "fuera del plazo establecido". En declaraciones a los medios después del Consejo Nacional del Agua en el Ministerio de Transición Ecológica, la consejera castellanomanchega ha incidido en que estas tres regiones beneficiarias del trasvase "no han atendido el requerimiento que hizo la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica" del pasado 7 de marzo y "no han presentado ninguna propuesta técnica, cosa que sí ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha cumpliendo el plazo que se estableció de 15 días, que se cumplieron el 27 de marzo". "Nos parece cuanto menos una falta de respeto hacia una de las comunidades autónomas afectadas, y muy afectadas, porque los embalses de cabecera están en nuestra comunidad autónoma y lo que hemos demandado al Consejo Nacional del Agua, y así lo he expresado para que conste en acta, es que cuanto antes se tiene que someter a la disciplina de este Consejo la modificación de las reglas de explotación, porque ya vamos tarde". Mercedes Gómez ha cargado especialmente contra la Comunidad Valencia, espetando que le parece "de risa" que esta región diga que "es la más solidaria de España y que, por lo tanto, exige esa misma solidaridad al resto de los territorios nacionales". "Dicen que facilitan agua a través de sus desaladoras a otras comunidades autónomas como es al Gobierno de España. Hay que tener en cuenta que parece de risa que estén cediendo agua que no les corresponde, porque es agua que elaboran desalinizadoras del Gobierno de España, luego ellos no facilitan nada, lo facilita el Gobierno de España. Y por otro lado, si les sobra ese agua, ¿por que necesitan agua del trasvase? Es algo que no podemos entender", ha criticado.