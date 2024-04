Sumar y Compromís intensifican contactos en las negociaciones sobre la candidatura a las elecciones europeas

Sumar y Compromís han intensificado contactos durante esta semana para la negociación de la candidatura a las elecciones europeas, donde la formación valenciana aspira a tener un puesto de salida que le asegure un eurodiputado. El proyecto que lidera la vicepresidenta segunda busca articular una lista de coalición con sus aliados como IU, Más Madrid, los 'comunes', Verdes Equo y también Compromís, para lo cual se sigue conversando para tratar de consensuar las posiciones de cada formación. Todo ello una vez que Sumar, antes de Semana Santa, propusiera de cabeza de lista para los comicios comunitarios a Estrella Galán, hasta ahora directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y que fue bien recibida por sus aliados. Ahora y según indican fuentes conocedoras de la negociación, se mantuvo ayer una reunión entre representantes de Compromís y Sumar para tratar de avanzar en un acuerdo. Un diálogo que este jueves ha continuado. Desde Sumar ya han apuntado de forma genérica su confianza en que las negociaciones con los partidos llegarán a buen puerto, resaltan que hay tiempo suficiente para perfilar el orden de la lista y destacan que se conseguirá un buen encaje de todos sus aliados, respetando el criterio de paridad. No obstante, los distintos partidos ya han manifestado que aspiran a tener puestos de salida en la candidatura conjunta con Sumar y algunas de ellas han urgido a resolver pronto las negociaciones, para centrarse de lleno en el ciclo electoral de este semestre. COMPROMÍS QUIERE ESTAR ENTRE LOS CUATRO PRIMEROS PUESTOS El planteamiento de Compromís, según indican desde la formación valenciana, es figurar como mínimo entre los cuatro primeros puestos de la candidatura, al considerar que es lo justo para garantizarles un eurodiputado después de renunciar a estar en el Gobierno. Así, remarcan que su prioridad es conseguir un pacto con Sumar que hasta el momento no se ha producido pero tampoco se descartan otras posibilidades, dado que sí está decidido que Compromís irá a estos comicios con independencia de que prospere o no la negociación con Sumar. De hecho, su deseo es resolver la negociación pronto, dado que están a la espera de su resultado para poder abrir sus primarias internas sobre los candidatos a las europeas. SIN ESPECULAR SOBRE MÓNICA OLTRA Unos contactos que se producen tras el archivo de la causa contra la exdirigente Mónica Oltra, decisión judicial celebrada por las distintas ramas de Sumar a la que Compromís ya ha abierto las puertas en caso de que quiera regresar a la primera línea política. De momento, Oltra no se ha pronunciado públicamente y los distintos sectores tanto de la marca valenciana como de Sumar destacan su valía política y que su figura debe ser resarcida, sin entrar en especular sobre su posible vuelta a la política. Eso sí, hay voces dentro la actual coalición estatal que manifiestan su apoyo a cualquier paso que dé, incluso ante la hipótesis de que decidiera ser candidata a las europeas.