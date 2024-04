Feijóo afea al PSOE que "ponga el ventilador" para no hablar del 'caso Koldo': "No todos los políticos son iguales"

El líder del PP, Alberto Núnez Feijóo, ha recriminado al PSOE que "ponga el ventilador" para "no hablar de las investigaciones judiciales" --en alusión al 'caso Koldo'-- e intentar trasladar que todos los políticos "son iguales", algo que ha rechazado de plano. Por eso, se ha comprometido a cambiar la agenda pública y centrarla en los problemas de los ciudadanos. "Mi objetivo es hablar de lo que le pasa a la gente, de lo que pasa en las calles, de lo que pasa en las familias y en los centros de trabajo, y no de los problemas de los políticos, las tergiversaciones de algunos de ellos y la falta de valentía para dar cuenta de lo que hacen", ha manifestado Feijóo. Así se ha pronunciado durante su visita en Valladolid, junto al presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al centro de educación "El Corro", con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Allí han realizado un recorrido por las instalaciones y han mantenido una reunión con los responsables de la Federación Autismo España. "VOLVER A LA AGENDA DE LOS CIUDADANOS Y LOS PROBLEMAS CONCRETOS" Feijóo ha dicho lamentar que la agenda política en este momento en España "esté centrada en comisiones de contratos, en mordidas de los mismos contratos públicos, en referéndums, en amnistías o en contratos millonarios para las televisiones públicas", aludiendo a las comisiones de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, la propuesta de referéndum que ha lanzado el presidente de la Generalitat o el posible fichaje de Broncano en la televisión pública. "Esa no es la agenda que a mí me gustaría tener. Y desde luego, si tengo la oportunidad de que la agenda nacional, la agenda política nacional dependa de mí, les aseguro que volveremos a la agenda de los ciudadanos, la agenda de los problemas concretos y la agenda de los compromisos explícitos", ha garantizado. El jefe de la oposición ha insistido en que en esta legislatura "en su totalidad" y desde hace "ya mucho tiempo" no se está hablando de "los problemas de los españoles, sino de las cuitas entre políticos para seguir ejerciendo el poder". "La amnistía para que me votes, el referéndum para que me mantengas, no hablar de las investigaciones judiciales sino poner el ventilador para aquellos que no estamos sometidos a ninguna investigación judicial", ha manifestado, aludiendo así al caso de presunto fraude fiscal que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el que el PSOE pide su dimisión y amenaza con citar en la comisión de investigación sobre las mascarillas del Congreso. En este punto, y a raíz del llamado 'caso Koldo' sobre el presunto caso de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha echado en cara al PSOE que esté intentado "decir que todos los políticos son iguales". "Yo digo que no. Que los políticos decentes y honestos se preocupan de los problemas reales de la gente", ha aseverado Feijóo, que se ha mostrado "orgulloso" de lo que está haciendo la Junta de Castilla y León, sus ayuntamientos y sus diputaciones. "LA AGENDA DE LA POLÍTICA NACIONAL NO ME GUSTA" Por todo ello, Feijóo ha expuesto su "compromiso de volver a traer la agenda de los asuntos públicos a los problemas concretos de los ciudadanos" porque la agenda de la política nacional no le "gusta". "Y mi objetivo es cambiarla", ha prometido, para añadir que los asuntos que centran ahora la actualidad deberían ser algo "residual en la agenda política nacional". En el caso del autismo, que afecta a 450.000 personas, ha indicado que el dinero público --que es un "buen escaso susceptible de usos alternativos"-- debe dedicarse en este caso a la atención temprana, la atención docente y la inserción social de las personas con autismo. Feijóo ha recordado la postura del PP de mantener el apoyo a los centros de educación especial. "Conozco bien las políticas sociales de los presidentes autonómicos del Partido Popular y son una prioridad permanente y lo van a seguir siendo. Hemos hecho muchas cosas, pero quedan muchas cosas por hacer", ha destacado. Finalmente, ha ensalzado a Castilla y León como referente nacional en el tratamiento del autismo y ha pedido disculpas por las veces en las que se utiliza de forma peyorativa el término "autista". A su entender, quienes tienen una voz pública deben tener la empatía de saberse poner en lugar del otro.