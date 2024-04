Garamendi censura las "ocurrencias" de Díaz y lamenta la "falta de criterio" en la elaboración de leyes

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha censurado las "ocurrencias" de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ha lamentado la "falta de criterio" en la elaboración de leyes, que, a su juicio, contribuye a la creación de un clima de "inestabilidad" que "preocupa" al empresariado español. El máximo responsable de la patronal española ha protagonizado la ponencia del encentro organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) celebrada en la tarde de este miércoles en el Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela, en la que también ha participado, además del propio presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites; la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo. Allí, Garamendi ha aboradado el contexto economómico actual, que ve marcado por el clima de "polaridad" política y la "inestabilidad", cuestiones que "preocupan mucho" al empresariado, como, dice, así lo recogen los barómetros internos de la propia CEOE. El presidente de la patronal ha iniciado su intervención definiéndose como "progresista" porque aboga por el "progreso del país". "Ahora los que se dicen progresistas son los que menos progreso generan", ha comentado antes de bromear con que se considera a sí mismo "un poco hippie". A renglón seguido, Garamendi ha ironizado con que después de las eras de paleolítico y el neolítico, España vive en la actualidad en la "era del ansiolítico" por el contexto político, que ve marcado por la "inestabilidad". Para el empresario, "se hacen muchas normas" desde el Gobierno central "con una falta de criterio importante". "Hay normas que no se sabe ni qué significan", ha sentenciad para poner como ejemplo "la propia ley del becario" que parte de una "indefinición" de la propia figura del becario. "Por ahí viene la preocupación del mundo empresarial", ha afirmado antes de apuntar también a las "ocurrencias" de la ministra Yolanda Díaz, como el control digital horario por parte de Inspección de Trabajo para que "pueda haber multas sin denuncias", algo que considera una "intromisión" en el funcionamiento de las empresas. A su juicio, estos "anuncios" o el de la entrada de los sindicatos en los consejos de administración, "generan una sensación de inestabilidad" que "pone en riesgo" la captación de inversiones, que constituye "un termómetro" del futuro de la economía. VIEITES Y ELENA RIVO Antes de dar paso a la conferencia de Garamendi, el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha sido el primero en tomar la palabra para, tras agradecer la presencia en Galicia del líder de la patronal, poner el foco en que los actuales son "tiempos convulsos" en los que "se intenta hacer empresa desde donde no debe hacerse, porque la política es una cosa pero la empresa es algo completamente distinto". "Creo que a los empresarios, como dice Antonio Garamendi, habría que ponerles en un pedestal y desterrar la idea de que el éxito es sospechoso", ha incidido antes de manifestar la preocupación que, dice, existe en Galicia a nivel empresarial por la "desaceleración de la actividad económica y los incrementos de los costes laborales, financieros y de producción, lo cual supone un riesgo para el mercado de trabajo y la economía en general". Por su parte, la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade en funciones, Elena Rivo, ha destacado en su intervención los apoyos del Gobierno autonómico al emprendimiento y los autónomos, como la cuota cero para nuevas altas en los primeros doce meses o la línea de financiamiento a los primeros gastos de actividad, que suman conjuntamente un presupuesto total de 28,9 millones de euros. En este sentido, ha abogado por reforzar el diálogo social y emplearlo "como máxima" en el desarrollo de políticas laborales que apuesten por una economía marcada por la "igualdad de oportunidades".