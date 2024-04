El PP justifica que el Govern balear no respondiera a la empresa de las mascarillas porque todavía había margen

El PP ha justificado este miércoles que el Govern no respondiera a las alegaciones que la empresa Soluciones de Gestión presentó en noviembre a la reclamación por las mascarillas fraudulentas porque había de plazo para más actuaciones hasta abril, dentro del plazo de ocho meses desde la resolución en agosto de la notificación de reclamación. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha insistido en que el expediente de reclamación "no había caducado, por mucho que se esfuerce en decirlo el PSIB". En todo caso, ha recordado, se optó por desistir y recurrir a la vía de la declaración de la nulidad del contrato para tratar de recuperar el importe completo de 3,7 millones de euros. Este martes, tras analizar el expediente en las dependencias del IbSalut, el portavoz socialista, Iago Negueruela, criticó que desde las alegaciones que la empresa presentó en noviembre no constan más actos administrativos hasta la rectificación y el desestimiento acordados hace unos días.