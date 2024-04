Balenziaga sobre la final de Copa del Athletic: "Esta va a ser la buena"

A Coruña, 3 abr (EFE).- Mikel Balenziaga, lateral izquierdo del RC Deportivo, reconoció este miércoles que esta es una semana "muy importante" para él por la final de la Copa del Rey que disputará el Athletic Club, su exequipo, contra el Mallorca.

“Hablo mucho con mis excompañeros, pero no ahora, lo hago durante todo el año. Para mí es una semana muy importante. Creo que el objetivo está muy cerca. El día que me despedí de allí dije que la espina que tenía clavada era no ganar la Copa del Rey con Athletic, pero también dije que estaba convencido de que lo viviría como aficionado. Y en menos de un año llega la oportunidad", comentó el defensa vasco.

El pasado verano, Balenziaga abandonó el club rojiblanco después de haber disputado más de 300 partidos oficiales y conquistar dos títulos de la Supercopa de España.

"Estoy con una ilusión enorme, tengo la sensación de que esta va a ser la buena", dijo el lateral guipuzcoano sobre las opciones de su exequipo en la final de Sevilla.

Balenziaga reconoció que como aficionado se sufre "diferente" que como deportista: "Creo que prefiero sufrir desde dentro, siempre se dice que un partido en la grada es más complicado. Es un semana muy ilusionante para mí, primero con la final de Copa y luego con el partido que tenemos en Riazor". EFE

