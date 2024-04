El PSOE valenciano dice que "hoy se hace justicia" con Oltra y cree que ahora falta "que la derecha" pida disculpas

El PSPV se muestra "satisfecho" por el archivo de la causa abierta a la exvicepresidenta del Consell del Botànic y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, ya que "hoy se hace justicia". No obstante, cree que ahora hace falta dar un segundo paso: el de las disculpas por las manifestaciones vertidas "por la derecha". Los socialistas valencianos se han manifestado en estos términos tras conocer que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta a la exvicepresidenta del Consell, exconsellera de Igualdad y exportavoz con el Botànic, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada. El portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha recalcado que "hoy se hace justicia con una persona que, ha quedado acreditado, hizo las cosas bien". "Desde el PSPV-PSOE estamos satisfechos con el archivo de la causa y ahora esperamos que todos aquellos que han hecho declaraciones públicas muy duras salgan y pidan disculpas, el primero el 'president', Carlos Mazón", ha agregado. Muñoz incide en la "satisfacción" en las filas socialistas por la resolución judicial y resalta que el PSPV "desde el primer momento ha respetado siempre las decisiones de la justicia". "Hoy se hace justicia con una persona que ya se ha acreditado que va a hacer las cosas correctamente, pero ahora falta la segunda cuestión: desde la derecha, especialmente el Partido Popular, ha sido muy beligerante con Mónica Oltra y ha hecho manifestaciones muy grandes. En las redes valencianas y en las opiniones públicas hemos visto manifestaciones por parte de dirigentes del PP que ahora están en primera línea política sobre la exvicepresidenta. Y yo creo que hoy lo que toca también es una disculpa", ha expresado. "Desde el Partido Socialista --prosigue-- lo que queremos es reiterar nuestra confianza en la justicia, mostrar nuestra satisfacción por el archivo de la causa y hacer una reflexión porque muchas veces, cuando hay procedimientos judiciales que están en curso, desde los partidos políticos, y lo hemos visto en la derecha, se ha intentado una cacería política en relación con Mónica Oltra, pero también con otros dirigentes del PSOE". "Y hoy, cuando ya la justicia ha dictado sentencia y ha archivado esta causa, lo que toca es reflexionar y pedir disculpas. Yo creo que el Partido Popular hoy ha de ir a hacer declaraciones, especialmente de sus dirigentes, especialmente el presidente de la Generalitat, que también ha hecho manifestaciones muy gruesas contra Mónica Oltra, y hoy debería ir a pedir disculpas", ha finalizado.