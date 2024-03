Urkullu llama a construir una Euskadi "plural, ambiciosa e integradora, frente a quienes alientan la conflictividad"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha animado en su último Aberri Eguna al frente del Gobierno Vasco a seguir construyendo una Euskadi "abierta, plural, ambiciosa e integradora, que garantiza las oportunidades y el bienestar, frente a quienes buscan solo desestabilizar y alientan una conflictividad permanente, quienes confunden y niegan el progreso de Euskadi y provocan el malestar colectivo con exigencias imposibles a las instituciones y quienes 'pintan' una Euskadi que no es". Urkullu ha hecho estas manifestaciones en un multitudinario acto político del PNV por el Aberri Eguna celebrado este domingo en la Plaza Nueva de Bilbao, en el que también han intervenido la secretaria del Consejo Nacional de EGI, Beatriz Berlanga; la candidata de EAJ-PNV a las próximas Elecciones Europeas, Oihane Agirregoitia; el candidato de EAJ-PNV a Lehendakari, Imanol Pradales; y el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar. El jefe del ejecutivo vasco ha comenzado su intervención dando gracias "de corazón" a la sociedad vasca por la confianza depositada durante estos años en su gobierno, "a cada persona, por su contribución y esfuerzo, y a la familia del Partido Nacionalista Vasco por el apoyo recibido". "No sé si hay un honor más grande para un abertzale que ser lehendakari de Euskadi", ha exclamado, tras una largo aplauso de los asistentes. "Hemos construido un gran 'auzolana' para superar tiempos realmente difíciles. A cada militante, a cada simpatizante, a cada abertzale, a cada jeltzale, mi agradecimiento personal por haber arrimado el hombro y ayudado en esta tarea colectiva. Hemos vivido situaciones de extrema dureza, extraordinarias, complejas, que han demostrado que estamos aquí por un bien superior, un bien común: Euskadi", ha celebrado. CONFIANZA CUATRO AÑOS MÁS Según ha indicado, en sus tres legislaturas al frente del Gobierno vasco ha sentido la confianza de la mayoría de la sociedad vasca y, hoy, a tres semanas de las elecciones, ha vuelto a solicitar esa confianza para cuatro años más. En este punto, ha citado tres razones para que la sociedad vasca vuelva a confiar en el proyecto jeltzale. "Euskadi es más nación, con más y mejor autogobierno, con más y mejores servicios públicos; Euskadi es un país que está mejor económicamente y contamos con un tejido industrial y empresarial más fuerte y competitivo, con una sociedad productiva y formada; Somos una sociedad más cohesionada, con más personas trabajando y cotizando que nunca, con menos pobreza, más igualdad y mejor convivencia que nunca", ha enumerado. Por ello, ha aseverado que "la sociedad vasca conoce esta realidad" y "estas son las razones para volver a confiar en el proyecto del Partido Nacionalista Vasco". "A pesar de todas las dificultades padecidas, Euskadi hoy es una nación más íntegra, próspera y fuerte que hace doce años", ha resaltado. En esta línea, ha destacado que Euskadi es una "nación más avanzada y fuerte, más conocida y reconocida que hace 12 años" y de la mano del Partido Nacionalista Vasco "dentro de cuatro años, Euskadi será un país todavía mejor". MEJORANDO DOCE AÑOS "Hemos mejorado estos doce años porque hubo quien nos precedió y construyó unas bases sólidas para seguir progresando. Siempre de la mano del Partido Nacionalista Vasco. Con sentido institucional en las aspiraciones de nuestro pueblo, construyendo de forma gradual, progresiva, sin descanso, con gran esfuerzo y ambición", ha indicado. Tras recordar que el 21 de abril se decidirá quién podría gobernar Euskadi, quién gestionará la industria, hacienda, sanidad, educación, seguridad, cultura, vivienda, economía, políticas sociales, "los pilares del autogobierno" y a quién se otorgará la confianza para que Euskadi siga creciendo y mejorando, ha pedido la confianza para el PNV, que "trabaja y cumple la palabra dada, no improvisa y gobierna para todas y todos". Dicho esto, ha animado a los militantes del PNV que han llenado la Plaza Nueva a participar en la campaña con una "visión positiva, con optimismo e ilusión, con humildad y, también, con confianza y convicción plenas". "Que nadie nos confunda. Frente a palabras vacías, somos el partido de los hechos, el rigor, la estabilidad, la certidumbre, la convivencia y la palabra dada. Somos el Partido que pone a la persona en el centro y trabaja por el bienestar de todas y todos", ha asegurado. El jefe del Ejecutivo vasco ha destacado que se han conseguido superar las dificultades y mejorar en bienestar y calidad de vida. "Sin embargo, --ha alertado-- hay quienes, de forma intencionada, alientan el populismo, la demagogia y la insatisfacción permanente". CAMBIAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS En este sentido, ha preguntado si la sociedad vasca cambiaría su servicio público de sanidad, hospitales, centros de salud, centros educativos, universidades, servicios sociales o transporte público por algún otro modelo de servicio público que haya visto en su entorno. "¿Los cambiaríamos? No nos conformamos, ¡Claro que no lo hacemos!. Sigamos construyendo una Euskadi abierta, plural, ambiciosa e integradora, que garantiza las oportunidades y el bienestar", ha agregado. Por otro lado, Iñigo Urkullu ha insistido en que "Euskadi es nuestra patria". "Patria es un concepto que hoy reivindicamos como Tierra natal o adoptiva a la que el ser humano se siente ligado por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Todo ello nos caracteriza de manera singular", ha sostenido. Por lealtad a ello, según ha defendido, es por lo que el PNV ha venido trabajando: "construcción social, nacional y cultural de Euskadi". "Cada día, todos los días, más y mejor nación ha sido y debe seguir siendo nuestro compromiso", ha concluido.