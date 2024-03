Pradales afirma que el 21A hay en juego "crecer en bienestar y como nación" con PNV o ir "para atrás" con EH Bildu

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha afirmado este domingo que en las próximas elecciones vascas del 21 de abril está en juego "crecer en bienestar y como nación" con la formación jeltzale o ir "para atrás como los cangrejos" con EH Bildu. "Hay que elegir entre un futuro mejor o peor para Euskadi", ha asegurado. Pradales ha participado en su primer Aberri Eguna como candidato a lehendakari en una Plaza Nueva de Bilbao abarrotada de afiliados y simpatizantes del PNV que han celebrado este Día de la Patria Vasca bajo el lema 'Indar Berria, Euskadi Berria' (Nueva Fuerza para una Nueva Euskadi). En el acto político también han intervenido el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, el Lehendakari, Iñigo Urkullu --que ha participado en su último Aberri Eguna al frente del Gobierno Vasco, y que ha recibido una fuerte ovación de los asistentes al evento--, la secretaria del consejo nacional de EGI, Bea Berlanga, y la cabeza de lista del PNV a las elecciones europeas del 9 de junio, Oihane Agirregoitia. El aspirante a la Lehendakaritza ha dicho a los asistentes que no se llamen a "engaño" porque en las elecciones al Parlamento Vasco del 21 de abril está en juego elegir "entre dos modelos para ir a mejor o a peor". En alusión a la izquierda abertzale, se ha preguntado si "para atraer inversión extranjera a Euskadi hay que montar huelgas", como han sugerido, al afirmar que la conflictividad laboral había conseguido la inversión industrial de Mercedes Benz en Vitoria-Gasteiz. "¿Ese es su modelo de política industrial y de atracción de inversiones?, ¿política industrial a golpe de huelga?. Hay que tener bemoles para no darse cuenta de que la conflictividad puso en riesgo el futuro de la fábrica y miles de puestos de trabajo", ha añadido. Según ha apuntado, "aunque algunos lo intenten, no tenemos amnesia, y hay que recordar la historia reciente". "Y la historia es que, gracias a que se puso fin a las huelgas y se logró un acuerdo laboral entre empresa y trabajadores, se salvó la posibilidad de atraer la inversión a Euskadi", ha indicado. Asimismo, ha remarcado que esta inversión se ha garantizado "gracias a la estabilidad y confianza que hoy ofrece Euskadi, a la colaboración de las instituciones para desarrollar un centro de fabricación avanzada en Mercedes, a la formación continuada de los trabajadores, a su capacidad para innovar en los procesos productivos, a su flexibilidad para adaptarse y a su compromiso con la empresa; y gracias a la labor de intermediación de las instituciones, a los viajes a Stuttgart del Lehendakari Urkullu, de la sailburu Tapia o del diputado general, Ramiro González". LEY DE VIVIENDA "Gracias a todo ello tenemos hoy un futuro industrial mejor para Araba y Euskadi. ¡Modelo PNV!", ha proclamado, para censurar también que a los jeltzales se les "acusara de todo por no apoyar la Ley de Vivienda española". "Les dio lo mismo el ataque al autogobierno vasco y la invasión competencial, alabaron y alaban una Ley que tildaban de progresista. ¿Y cuál es la realidad?, menos viviendas en alquiler y mucho más caras; contratos de alquiler inferiores a un año y más alquiler turístico. En resumen, menos opciones para que una familia vasca alquile una vivienda para vivir. Un futuro peor para las personas y su proyecto de vida", ha manifestado. También ha aludido a la última "ocurrencia en política" de EH Bildu, explicitada por su candidato a lehendakari, Pello Otxandiano, de eliminar las deducciones en renta por la compra de vivienda habitual, de eliminársela a 330.000 vascos que hoy la tienen; una deducción de casi 2.000 euros para la juventud vasca o las familias numerosas". "Nosotros lo tenemos claro. Hemos propuesto una línea de avales pública para ayudar a comprar vivienda, aumentar los límites de renta para que más personas opten al alquiler o compra de vivienda pública, subir los límites salariales hasta 30.000 euros para que los jóvenes vascos puedan pagar la renta del alquiler gracias al programa Gaztelagun, y la renta de emancipación Ematzipa", ha apuntado. Tras destacar que esta semana se ha conocido que más de 4.300 jóvenes vascos "ya han pedido la ayuda", ha asegurado que están "a favor de topar el precio del alquiler" y mantendrán la deducción en renta por compra de vivienda habitual. "¡Esos son nuestros compromisos!, solucionando los problemas de la gente. Sin crear nuevos quebraderos de cabeza. ¡Sin meter la mano en el bolsillo de la gente!, ¡modelo PNV!. De esto van las elecciones, de crecer en bienestar o ir para atrás como los cangrejos, de elegir un futuro mejor o un futuro peor para Euskadi. Hoy es un día para comprometerse con el futuro que defiendo para Euskadi: Euskadi puede y debe crecer en bienestar y como nación en Europa", ha subrayado. TRIPLE AGENDA El primer eje de su propuesta es una nueva agenda del bienestar "para actualizar, solucionar y mejorar las demandas sociales" que tiene en estos momentos la sociedad vasca, como en la vivienda, Osakidetza, seguridad, educación, empleo de calidad, cuidados, reto demográfico o transformaciones energéticas. "Vamos a ser autoexigentes para responder con las mejores políticas públicas a estas demandas sociales", ha asegurado. En segundo lugar, ha planteado una nueva agenda global que permita a Euskadi crecer como país en el contexto internacional, "dando un salto cualitativo participando en redes y nodos de influencia en el mundo, creando nuevas redes vascas que nos posicionen internacionalmente, junto con la diáspora vasca, desplegando una Estrategia Vasca por atraer talento, desarrollando una política migratoria que acompañe al desarrollo socioeconómico, y mejorando la proyección internacional de Euskadi en foros políticos y económicos globales". Como tercer eje, ha expuesto su "nueva agenda humanista, para combatir la creciente brecha intergeneracional, la dualidad en el mercado de trabajo entre buenos y malos empleos, la brecha de género, la digital, la brecha entre lo urbano y lo rural, los riesgos de una transición ecológica injusta, o las desigualdades entre la esfera pública y la privada". "Esta es nuestra triple agenda de futuro para crecer en bienestar. Y vamos a hacerlo accionando los tres motores que van a llevar a Euskadi a un futuro mejor: el primero, más y mejor democracia; el segundo, reforzando nuestra singularidad y nuestra identidad; y tercero, el motor de la prosperidad inclusiva", ha aseverado. Por su parte, Oihane Agirregoitia ha recordado el protagonismo del PNV en la construcción europea y ha revalidado el compromiso "europeísta" del partido "con visión crítica". Según ha remarcado, todo lo que pasa en Europa y en el mundo afecta directamente a Euskadi y a la sociedad vasca, por lo que también en este "complejo momento" ha instado a estar en Europa y pelear por que "realidades nacionales" como la vasca tengan su espacio. "Con visión y liderazgo, y trabajo conjunto y coordinado hemos conseguido que la esencia, los proyectos y el modelo vasco hayan tenido oportunidades en Europa. Tenemos abierto el camino y contamos con el apoyo de otros partidos europeístas para seguir avanzando", ha concluido. Por último, Beatriz Berlanga, encargada de abrir el mitin, ha resaltado las capacidades de la juventud vasca a la hora de hacer frente a los retos del presente y del futuro, "desde el inconformismo".