Moret asegura que el PSC no abordará el referéndum ni otro instrumento "cuyo interés sea dividir"

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha asegurado que el PSC en ningún momento abordará "ni el referéndum ni otro instrumento cuyo interés sea dividir y no unir". Así se ha expresado en una entrevista de Europa Press, en la que ha subrayado que para los socialistas el referéndum no está encima de la mesa en la negociación con ERC porque, a su juicio, separa, confronta y no facilita la convivencia. "El referéndum no está sobre la mesa porque no es un instrumento que una, sino que todo lo contrario, es un instrumento que genera confrontación y que divide", ha señalado Moret, que ha apuntado que la normalización por la que apuestan tanto el PSC como el PSOE pasa por el diálogo y el acuerdo. "AGOTAR" LAS POSIBILIDADES DEL AUTOGOBIERNO En materia de autogobierno, Moret ha señalado que el PSC apuesta por "agotar al máximo" las competencias que son exclusivas de la Generalitat y que suponen un marco de referencia para generar prosperidad en Catalunya, según ella. "Creemos que en estos últimos gobiernos independentistas no se ha priorizado esta lógica de apostar al máximo por el autogobierno. Nosotros sí que lo haremos porque, además, el autogobierno es un marco de referencia absolutamente estratégico", ha afirmado. En este sentido, ve "muchísimas posibilidades" y oportunidades a partir del autogobierno para desarrollar políticas públicas y proyectos que --ha dicho textualmente-- den respuesta a los problemas reales de la gente. Asimismo, ha concretado que lo que se tiene que hacer, a su juicio, es "ejecutar" los marcos de referencia explícitos en el Estatut de Catalunya y aplicar, precisamente, las posibilidades que ofrece. LA AMNISTÍA, INSTRUMENTO PARA LA "NORMALIZACIÓN" En cuanto a la Ley de Amnistía, Moret se ha mostrado convencida de que los ciudadanos entienden su utilidad "más allá de las dudas que podía haber en un primer momento y de algunos planteamientos que no acababan de tener claros". "Yo creo que a estas alturas la mayoría de la gente, y también la mayoría de socialistas, entienden que es una herramienta útil", ha expresado. Además, ha sostenido que Catalunya necesita la normalidad política, institucional y social que defiende la norma, y ha añadido: "Necesita esta apuesta clarísima por la convivencia y necesita, obviamente, y estado de tranquilidad. No podemos volver a los escenarios del 2017". "Creo que lo que prevalecerá es justamente esta finalidad última que comparte una amplia mayoría de la ciudadanía, y es una apuesta clara por una Catalunya donde la convivencia y sobre todo el respeto, sobre todo la reconciliación sea el estado general", ha concluido. ILP INDEPENDENTISTA Por último, respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado tanto por el Gobierno de Pedro Sánchez como por el PSC contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide al Parlament declarar la independencia, Moret ha defendido que la iniciativa "no es adecuada" ni es el momento de presentarla, según ha dicho. Preguntada por la advertencia de Solidaritat Catalana per la Independència, los impulsores de la ILP, de elevar la causa a instancias internacionales, Moret ha criticado que supone "un mensaje puramente electoralista de confrontación con el Gobierno de Sánchez". "Lo que hace es, una vez más, sumarse a los argumentos clásicos de posiciones más radicales, de posiciones que quieren confrontar, que quieren romper esta lógica de la convivencia", ha lamentado.