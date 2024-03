Aragonès responde a Puigdemont: "Quien se rinde es quien abandona el Govern a media legislatura"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respondido este miércoles a su antecesor y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, que "quien se rinde es quien abandona el Govern a media legislatura". Lo ha dicho en declaraciones a periodistas tras visitar la Barnahus de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) con los consellers Carles Campuzano y Joan Ignasi Elena, preguntado por las palabras de Puigdemont, que este martes aseguró que "un país no avanza si tiene un Govern que sale rendido de casa". Aragonès ha considerado así que Junts es quien se ha rendido al abandonar el Govern cuando Cataluña necesitaba que todos dieran la cara, como con los Presupuestos de 2024, que no salieron adelante, y ha añadido: "Nosotros siempre damos la cara, yo siempre doy la cara". El presidente ha añadido que la vicepresidenta y consellera del Govern, Laura Vilagrà, que será la número 2 de la lista de ERC para el 12M, "ha estado por dar la cara siempre y, ante los problemas, poner soluciones, por no huir nunca de sus responsabilidades". Además, ha acusado a Junts y a Puigdemont de proponer la unidad independentista "por puro electoralismo", y ha dicho que Cataluña debe mirar adelante, más allá de dinámicas electorales.