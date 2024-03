Castellón aprueba una enmienda a una moción de Compromís con la que condena la violencia de minorías radicales

El Pleno del Ayuntamiento de Castelló celebrado hoy, en el apartado de despacho extraordinario, ha aprobado la enmienda a la totalidad por parte del gobierno formado por el Grupo Municipal del Partido Popular y el Grupo Municipal de Vox a la moción presentada desde el Grupo de Compromís per Castelló sobre la igualdad de trato a movimientos sociales en la ciudad de Castellón. En este texto, que se ha aprobado con el voto a favor del Partido Popular y Vox, y con los votos en contra del Grupo Socialista y de Compromís per Castelló, se acuerda, en primer lugar, "condenar la violencia ejercida por minorías radicales extremistas, cuyos discursos de odio no tienen cabida en la sociedad castellonense". Y en el segundo y último punto se "exige a los partidos políticos que forman parte de la corporación municipal que no den amparo ni ejerzan de portavoces de colectivos, asociaciones y grupos organizados que violentan la normal convivencia democrática de nuestra ciudad". En este punto, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha reiterado su "absoluta condena" a todo tipo de violencia frente a la moción presentada por Compromís. "En todo momento hemos dejado claro que condenamos firmemente todo tipo de violencia, sin importar su origen o justificación. Esta siempre ha sido nuestra propuesta y la seguiremos repitiendo incansablemente", ha señalado Ortolá. Refiriéndose a las agresiones del 2 de marzo, Ortolá ha asegurado que no van a consentir que "un ataque salvaje por parte de unos descerebrados se politice para enturbiar nuestra buena gestión". "Si alguien está comprometido con la seguridad de esta ciudad es Vox y lo hemos demostrado con hechos aumentando la presencia policial en las calles y trabajando para sacar más plazas de Policía Local", ha explicado Ortolá. "BLANQUEO A LA COSA NOSTRA" En su intervención, Ortolá ha acusado a Compromís y PSOE de "blanquear el odio y la violencia ejercido por La Cosa Nostra durante sus 8 años en el gobierno". "Esta asociación de izquierda radical lleva años promoviendo odio y violencia en Castellón bajo el paraguas político de Compromís", ha señalado Ortolá. El portavoz de Vox ha explicado que este "blanqueo que lleva años ejerciendo Compromís es especialmente grave, pues entre los miembros de La Cosa Nostra hay personas con antecedentes penales". En concreto, Ortolá se ha referido al último caso. "Se trata de un hombre que conocen bien que en febrero fue condenado a 8 meses de cárcel en la Audiencia de Castellón por colgar a un muñeco de Abascal con tiros en la cabeza", ha dicho. "Otro caso reciente que demuestra el blanqueamiento de Compromís hacia La Cosa Notra tuvo lugar el pasado 15 de marzo", ha explicado Ortolá. Ese día -según ha dicho- en la asociación se organizó la presentación de un libro autobiográfico de Leila Khaled a cargo de Fayed Badawi, ex portavoz del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), una asociación que es considerada como un grupo terrorista por la Unión Europea y que es responsable de atentados como el secuestro de un avión civil en 1970 que acabó con la vida de 47 personas o la masacre de la villa Olímpica de Munich en 1972". Pero para Ortolá, "lo más grave de todo es que esta charla fue retuiteada en redes sociales por concejales de Compromís que forman parte de este consistorio". El portavoz de Vox también ha desvelado que "desde el 4 de septiembre de 2021, que es desde cuando se tienen registros, hay registrados más de 130 incidentes en la plaza Isabel la Católica". Ortolá ha explicado que "esto convierte a esta plaza en unas de las zonas de la ciudad con más quejas vecinales registradas, y lo preocupante es que Compromís y PSOE no hicieran absolutamente nada durante sus 8 años de gobierno para solucionar este problema". "NULA CAPACIDAD" DE CARRASCO La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, por su parte, ha lamentado la "nula capacidad" de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, "de situarse en el lado correcto de la historia y calificar los hechos que ocurrieron el 2 de marzo junto al local social de la Cosa Nostra como lo que fue: una agresión fascista con bates de béisbol y barras de hierro que acabó con una decena de heridos, uno de ellos ingresado en la UCI". "La alcaldesa ya no engaña a nadie y no necesita a la ultraderecha para tapar sus vergüenzas, porque sus palabras y hechos, y más en este caso concreto, la retratan", ha añadido. La agresión que se produjo el pasado 2 de marzo junto al local social de la Cosa Nostra, la primera noche de las fiestas de la Magdalena, "no fue una pelea, como dicen PP y Vox de forma vergonzosa, sino un ataque organizado y premeditado por fascistas", ha dicho. Según ha apuntado la socialista, la información de las fuerzas de seguridad respecto a los 8 detenidos "deja bien claro que son personas vinculadas a la extrema derecha, alguno incluso bien conocido por parte del concejal de Seguridad Ciudadana, el señor Ortolá, a quien bien haría en cesar de su cargo la alcaldesa de forma inmediata si no quiere que le arrastre al barro". Para la portavoz socialista, "Begoña Carrasco lo tenía perfecto para desmarcarse de Vox y condenar el ataque fascista; pero claro, quién es ella para exigirle a su concejal de seguridad responsabilidades, porque fue él, el señor Ortolá, el que señaló a los miembros de ese local con un lamentable vídeo en campaña electoral". El PP "ha dejado claro con quién está" al vetar la declaración institucional para condenar estos ataques fascistas, que había preparado PSPV y Compromís, "porque ya no hay línea de separación entre el Partido Popular y Vox. La extrema derecha tiene en este ayuntamiento 15 concejales y concejalas", ha aseverado Patricia Puerta. Para la portavoz socialista, es una "tomadura de pelo" el contenido de la enmienda a la totalidad presentada por PP y Vox a la moción de Compromís. Asegura que en ella recogen como punto de acuerdo que 'los discursos de odio no tienen cabida en la sociedad castellonense' y que los partidos políticos que integran este ayuntamiento 'no deben dar amparo ni ejercer de portavoces de colectivos que violentan la normal convivencia democrática de nuestra ciudad'. "Begoña Carrasco debería repasar sus propias intervenciones en los plenos y los discursos de odio regados con bilis de su portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, y del portavoz de su partido, Sergio Toledo, porque dejan a sus compañeros de Vox como hermanitas de la caridad", ha resaltado Puerta. Sobre esta frase "de cara a la galería" de acabar con los discursos de odio, Patricia Puerta ha subrayado de forma irónica en su intervención: "Que te vote Txapote', claro, es un mensaje pacifista del Partido Popular. Seguro que opta al Nobel. 'Hijo de puta' al presidente del Gobierno es poner en valor los productos hortofrutícolas de nuestro país. Llamar 'déspota', 'caudillista', 'felón', 'corrupto' o 'inmoral' a Pedro Sánchez seguro que es parte de un soneto de amor de Bécquer. Atacar sedes del PSOE por todo el país es para echar unas risas y una oda a la confraternización entre partidos, y celebrar la Nochevieja apaleando un muñeco del presidente del Gobierno y loando a Franco, no es odio claro, es marca España, por supuesto". Respecto a la moción de Compromís, enmendada por PP y Vox, Patricia Puerta ha afirmado que "el texto destapa sus vergüenzas, porque fueron capaces de aprobar en una Junta de gobierno un expediente de movilidad para impedir eventos en la plaza Isabel la Católica, qué casualidad, donde tiene local la Cosa Nostra, lo que supone una discriminación absoluta por cuestiones ideológicas".