Los Presupuestos de Collboni para Barcelona llegan al pleno de este viernes sin apoyos suficientes

El proyecto de Presupuestos presentado por Jaume Collboni para 2024 llegará al pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este viernes sin los apoyos suficientes para ser aprobado de manera definitiva. Las cuentas cuentan por ahora con los votos a favor de ERC (con quienes el PSC alcanzó un pacto presupuestario) y los votos en contra de BComú, Junts, PP y Vox: es decir, suma 15 votos favorables (de 41 concejales que tiene el consistorio) y 26 en contra. Tras retirar la votación en octubre al no contar con apoyos suficientes, Collboni volvió a presentar en febrero una propuesta con la misma base que la anterior, y que se tramitó en una Comisión de Economía extraordinaria con el apoyo de ERC y BComú, con los cuales el PSC alcanza una mayoría de 24 concejales. Los Comuns, liderados por la exalcaldesa, Ada Colau, avisaron de que facilitarían la tramitación en comisión a cambio de que el gobierno pactara con ellos un acuerdo de gobierno vinculado a los Presupuestos: la negociación se ha alargado 30 días (entre la tramitación en Comisión y la votación este viernes). Con los votos de ERC asegurados, el gobierno de Collboni se centró en las conversaciones con los Comuns, puesto que su voto es decisivo al alcanzar la mayoría del consistorio (24 concejales) y los socialistas consideran que es un "presupuesto de izquierdas". Sin embargo, los posicionamientos de ambos en estas conversaciones no han variado: BComú ha insistido en su condición de entrar en el gobierno y el PSC no ha querido nunca vincular ambas cuestiones. INTERCAMBIO DE PROPUESTAS Así, las negociaciones estos días se han centrado fundamentalmente en una propuesta que los Comuns trasladaron a Collboni el 28 de febrero fijando sus condiciones para un gobierno "progresista, estable y amplio", que incluía sus reclamaciones presupuestarias vinculadas a un acuerdo de gobierno. Los socialistas respondieron el 8 de marzo con una contrapropuesta que "incluye el detalle de la aceptación del 90% de las propuestas presupuestarias que habían planteado", lo que representa 90 millones para este año y 300 millones en el total del mandato, según explican fuentes del PSC a Europa Press. Para los Comuns, esta contrapropuesta no basta, porque esperaban de los socialistas una propuesta de acuerdo de gobierno para seguir impulsando las políticas que han liderado los últimos ocho años. ÚLTIMA REUNIÓN ESTE JUEVES Este jueves a mediodía, la portavoz de BComú, Janet Sanz, ha anunciado una reunión con el PSC, de la que esperaban una propuesta respecto al acuerdo de gobierno, algo que finalmente no ha sucedido y por eso los de Colau mantendrán su 'no' al Presupuesto, una postura que ratificaron las bases de la formación el martes. Ante este escenario, si no hay un giro de guión y la oposición tumba las cuentas de Collboni, el alcalde puede someterlos a una cuestión de confianza. LA CUESTIÓN DE CONFIANZA Mediante este mecanismo, puede volverlos a presentar en un pleno extraordinario vinculados a una cuestión de confianza y se volverán a votar. Si el pleno los vuelve a tumbar, se abrirá un periodo de 30 días en los que se podrá configurar una mayoría alternativa para elegir un nuevo alcalde: si no se configura esta mayoría, las cuentas quedarán aprobadas de manera automática.