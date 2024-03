La oposición acusa al PP de "secuestrar" el debate tras tumbarle todas las iniciativas sobre el caso del novio de Ayuso

La oposición de la Asamblea de Madrid (Vox, PSOE y Más Madrid) ha acusado al PP de "secuestrar" el debate público después de que los 'populares' hayan hecho uso de su mayoría en la Mesa para tumbar todas las iniciativas y comparecencias que había registrado la izquierda desde que se dio a conocer la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental. Estas críticas las han expresado Íñigo Henríquez de Luna (Vox), Marta Bernardo (PSOE) y Manuela Bergerot (Más Madrid) en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que ha seguido a la Mesa. A lo largo de estas semanas tanto PSOE como Más Madrid habían pedido comparecencias del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, varios consejeros --entre ellos la de Sanidad, Fátima Maute-- y otros altos cargos de la Comunidad de Madrid que tienen entre sus funciones las relaciones con los medios de comunicación. Asimismo, desde Más Madrid se había pedido --en formato de proposición no de ley-- realizar una auditoría de los contratos de la Comunidad de Madrid con los conglomerados de sanitarios privados y otra para debatir sobre la libertad de prensa. Ambas han sido rechazadas también por la mayoría 'popular'. VOX CENSURA EL "SECUESTRO" DE LA ABSOLUTA DEL PP Vox ha acusado al PP de "secuestrar el debate político" a través de la "mayoría absoluta" en la Mesa. Ha recordado que desde su formación ya se ha criticado en otros momentos actuaciones similares, aunque esta vez no afecten a propuestas suyas. "Nosotros hemos sufrido muchas veces esa limitación de nuestra capacidad de iniciativa y, por tanto, la defendemos en nuestro caso y en la de todos", ha incidido el portavoz adjunto de Vox, quien ha criticado, además, que en una de las iniciativas han pedido un informe jurídico de la Cámara que se les ha negado. PSOE VE "COACCIÓN DE LIBERTAD" Tras él, ha tomado la palabra la portavoz adjunta del PSOE y también secretaria de Organización del PSOE-M, Marta Bernardo, quien ha descrito "movimientos muy raros" por parte del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, a quien ha criticado por su "comportamiento en los Plenos" y por "coaccionar y coartar la libertad" de la oposición para llevar asuntos "oportunos y prioritarios". Para ejemplificarlo, ha explicado que una de las iniciativas que ha sido rechazada es la petición de la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, para explicar los negocios que tiene la Comunidad con un conglomerado sanitario en específico. "Nos han dicho que es inconcreto. Lo que es bastante concreta es la incomodidad que tienen por esa comparecencia", ha lanzado. También ha asegurado que en el caso de Miguel Ángel Rodríguez desde el PP han dicho "que no es un alto cargo". A continuación ha enumerado varios documentos donde sí se le destacaría como tal --en la web de la Asamblea de Madrid, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE)--. MÁS MADRID: "ESTÁN PRIVATIZANDO LA DEMOCRACIA" Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad por "poner las instituciones madrileñas al servicio del caso", al entender que la mayoría del PP en la Mesa ha actuado en esta línea al rechazar sus iniciativas. "Ha sido infame", ha descrito Bergerot para remarcar el 'no' de los 'populares' a la comparecencia del jefe de Gabinete de Ayuso y la "auditoría exhaustiva". Ha insistido a continuación en un mensaje que ya lanzó en el Pleno, que la presidenta de la Comunidad es "la empleada del mes" de los conglomerados sanitarios privados, algo que se habría agravado con el "bloqueo sistemático de cualquier intento de fiscalización". "No sé si estamos entendiendo la gravedad de esto, que es que tenemos a una presidenta en la Comunidad de Madrid que sale en una rueda de prensa del Consejo de Gobierno a defender a un defraudador confeso, y ahora tenemos una institución que está defendiendo a una empresa privada", ha argumentado Manuela Bergerot, quien ha descrito estas conductas como "privatización de la democracia". PP NIEGA LAS CRÍTICAS Por último, ha tomado la palabra el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha negado la mayor. Ha rechazado los motivos que ha esgrimido la oposición y les ha recomendado que "trabajen mejor" y "conozcan los temas". Ha asegurado que el jefe de Gabinete no es un "puesto ejecutivo" ni tiene "funciones de gestión" sino de asesoramiento. "En la Asamblea de Madrid, cuando se traen altos cargos, se traen a directores generales, viceconsejeros, consejeros que dan cuenta de su gestión. Y eso es lo que dice el reglamento", ha resumido. Entiende que la oposición lo que ha hecho este lunes es "escenificar un agravio que saben que no se ha producido". Ha acusado a los partidos de la oposición de registrar iniciativas "a sabiendas de que no pueden prosperar" porque están "mal formuladas" para luego "fingir indignación".