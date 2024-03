Puigdemont se ofrece a liderar una lista unitaria para ser "restituido" como president

Elna (Francia), 21 mar (EFE).- El expresidente catalán Carles Puigdemont ha anunciado este jueves desde Elna (Francia) que se presentará a las elecciones del 12 de mayo al Parlament -renunciando a concurrir a las europeas- con el fin de lograr su "restitución" en la presidencia de Cataluña y ha ofrecido a ERC compartir una lista unitaria.

La sala anexa del Ayuntamiento de Elna ha sido el escenario elegido por Puigdemont para lanzar su anuncio, rodeado de la plana mayor de JxCat, incluidos Jordi Turull, Laura Borràs, Xavier Trias, Míriam Nogueras y Albert Batet, así como exconsellers de su Govern que lo acompañaron en 2017, como Josep Rull, Joaquim Forn o Lluís Puig, además de Marcela Topor, la esposa del expresident.

"No soy conformista, no me gusta resignarme, no busco qué es lo más cómodo y lo menos arriesgado a nivel personal. Y yo no podría explicar, ni tan solo a mí mismo que, después de pasar seis años y medio defendiendo la presidencia en el exilio, ahora que se abre una oportunidad para hacer posible la restitución de aquella presidencia injustamente, ilícitamente e ilegalmente destituida con el 155, yo rehuyese esta responsabilidad por razones de comodidad personal", ha argumentado Puigdemont, aclamado por el millar de asistentes entre gritos de "president" y de "independencia".

Puigdemont se presenta a las elecciones catalanas para "retomar el camino que la represión y la división bloquearon", ha dicho.

"Me comprometí a mantener la posición por si llegaban oportunidades que nos permitiesen dejar de resistir y de defendernos, y pasar a la propuesta, a la acción positiva, alrededor de la cual poder articular una mayoría sólida y decidida", ha asegurado.

Y es por ello que Puigdmeont quiere que, además de ir "más allá de JxCat", su candidatura sea un frente "unitario" del soberanismo, incluyendo a ERC.

Aun así, ha reconocido que esta lista unitaria "tiene poderosas resistencias" y, debido a la "precipitación" con la que se han convocado elecciones en Cataluña, no se dispone "del tiempo necesario para vencerlas".

El anuncio que ha hecho Puigdemont en Elna implica que no podrá presentarse a las próximas elecciones europeas, y así lo ha explicitado en su intervención, "para que no haya dudas al respecto y no se hagan especulaciones interesadas que cuestionen" su compromiso para "culminar con éxito el proceso de independencia" iniciado en octubre de 2017, con un referéndum del que se cumplirá el décimo aniversario durante esta legislatura.

"Para esto estoy también aquí, para acabar la faena. Para pedir que dejemos de flagelarnos más y recrearnos en nuestros errores, y pasemos a aprender de ellos y superarnos a partir de aquello que sabemos que podemos hacer, que ya hemos demostrado que somos capaces de hacer", ha asegurado.

Para su "restitución" como president hará falta "mucha movilización, empezando por la movilización en las urnas".

"No dejemos ninguna papeleta en casa, intentemos concentrar las fuerzas y conseguir una mayoría política y social que, como en las mejores ocasiones de nuestra historia, sean capaces de voltear las previsiones y sorprender a los ilusos enterradores", ha concluido.

Antes de pronunciar la conferencia, Puigdemont ha mantenido una breve reunión con el alcalde de Elna, Nicolas Garcia, que ha sido el encargado de dar la bienvenida al president desde el atril. EFE

sjs/mg/jdm

(foto) (vídeo)