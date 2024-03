Belarra critica las declaraciones de Robles sobre la guerra en Ucrania y dice que son "peligrosas"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el conflicto armado en Ucrania asegurando que sus palabras son "peligrosas". Belarra ha respondido así a la titular de Defensa tras esta decir en una entrevista en 'La Vanguardia' que los españoles "no son conscientes de la amenaza total de Rusia" y de que Europa debe ser consciente de que el peligro está "muy cerca". "Lo verdaderamente inconsciente señora Robles es continuar con una escalada bélica que solo traerá aún más dolor, muerte y sufrimiento", ha escrito la secretaria general de Podemos este domingo en un mensaje en redes sociales. Además, ha sostenido que estas declaraciones desde el gobierno "son peligrosas". "No nos vamos a cansar de repetirlo: no a la guerra", ha añadido en el texto.