El PP de Madrid tacha de "fracaso" la Ley de Vivienda estatal y asegura que la clave es "incrementar la oferta"

El PP de Madrid ha tachado durante una jornada celebrada este sábado en la capital de "fracaso" la Ley de Vivienda estatal, que entre otros aspectos establece el concepto de 'zonas tensionadas', y ha asegurado que la clave para mejorar el acceso a la misma es "incrementar la oferta". Así lo ha subrayado la vicealcaldesa de Madrid y vicesecretaria Sectorial del Partido Popular en la región, Inmaculada Sanz, quien ha sido la encargada de inaugurar esta jornada en el Centro Cultural Galileo, en el distrito de Chamberí. Para Sanz, la clave para abordar el problema de la vivienda es "incrementar la oferta" y utilizar "fórmulas de colaboración" público-privada para tener precios asequibles de alquiler. En declaraciones previas al comienzo del acto, la número dos del Ayuntamiento de Madrid ha insistido en que la legislación vigente solo "reducirá la oferta" con los topes de precios y provocará "que haya menos vivienda en el mercado de alquiler". "Los precios no se bajan por decreto", ha subrayado. "Ante modelos fracasados solo podemos levantar la voz y decir que no solo no va a venir a ayudar sino que va a venir a seguir perjudicando al sector de la vivienda", ha advertido ante los medios. Según ha explicado, el Gobierno debe "dar garantías jurídicas" a los propietarios, "a esos pequeños propietarios que han hecho el esfuerzo toda una vida para tener unos ahorros más a la hora de jubilarse y que han puesto una casa en alquiler". "Tenemos que darles toda la seguridad de que si hay un problema respecto a los pagos van a poder desalojar a las personas que estén impagando esos alquileres", ha señalado. Así, ha asegurado que en Madrid tratarán de "seguir incrementando la oferta de vivienda", tanto vivienda pública a "precios asequibles", como "en el mercado libre". "En el anterior mandato conseguimos desbloquear los desarrollos urbanísticos de toda la ciudad y, en estos momentos, tenemos suelo disponible para construir hasta 200.000 viviendas a lo largo de los próximos años. Eso, si fuera una ciudad separada de Madrid, sería la séptima ciudad de España. Vivienda para hasta 500.000 personas", ha celebrado. Además, ha recalcado que los desarrollos "más importantes" en este sentido serán los del sureste. "Son 120.000 viviendas lo que va en esa zona. Solo Valdecarros son 50.000 viviendas nuevas. Es el desarrollo más importante de toda Europa en estos momentos respecto a vivienda asequible", ha afirmado. Una buena parte de ellas, según ha informado, "tienen los precios precisamente tasados". "En el resto de operaciones urbanísticas, destacan Solana de Valdebebas, la nueva centralidad del Este, Madrid Nuevo Norte, la operación Campamento cuando termine de ser desatascada". La 'popular' ha asegurado haber "hecho los deberes para que todo ese suelo pueda estar a disposición". Por otro lado, ha puntualizado que durante las jornadas se tratarán aspectos como los "esfuerzos" de Consistorio y Gobierno regional para "poner viviendas en el mercado". "Desde el Ayuntamiento de Madrid son 12.000 viviendas las que vamos a promover, tanto desde la Empresa Municipal de la Vivienda, que es la mayor promotora de vivienda pública de España, como con fórmulas de colaboración público-privada, con suelos públicos en colaboración público-privada y tasando los precios", ha expresado. A esto ha añadido el "ambiciosísimo" Plan Vive del Ejecutivo autonómico, "que en un año va a poner a disposición de los madrileños más de 4.000 viviendas y hasta 8.000 cuando termine todo su desarrollo". MONCLOA, "ÚNICA ZONA TENSIONADA" Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha indicado en declaraciones a los medios que Madrid presenta "el mismo problema de vivienda" que tienen "todas las grandes capitales de España, como Valencia, Sevilla o Barcelona". Según ha expuesto, hay dos maneras de abordarlo. "Está ese modelo populista, sectario e ideológico, que no ha funcionado en ningún lado, que supone poner en cuestión la seguridad jurídica, ir contra el propietario, favorecer la okupación como hemos visto ahora", ha explicado, y el modelo por el que "apuestan" desde su partido, consistente en "aumentar el parque de vivienda". "Este viernes, precisamente, se le entregaron las llaves de las primeras viviendas del Plan Vive para alquiler a familias con necesidades, a jóvenes, etcétera", ha señalado. Tal y como ha expresado, se trata de más de 8.000 viviendas, donde se han hecho reformas para, de alguna manera, "actualizar, por ejemplo, los módulos y poder sacar al mercado casi 30.000 viviendas dentro de los planes que se están haciendo a lo largo de Madrid". Al ser preguntado sobre el carácter tensionado de la región en lo que a vivienda respecta, ha ironizado que "lo único tensionado en Madrid es la sede del Partido Socialista y Moncloa". "Comunidades del Partido Socialista, como es Castilla-La Mancha, ya han dicho que no van a aceptar el decreto de las zonas tensionadas o el aplicar el índice de precios de referencia", ha señalado. Esto solo va a suceder en Barcelona, "una ciudad y una comunidad, la de Cataluña, que ya venía aplicando este tipo de medidas y que lejos de apenas modificar un poco quizás, ha bajado sensiblemente el precio de los alquileres, lo que ha hecho ha sido reducir un 10% la oferta y cuando hay menos viviendas que se ofrecen al alquiler, lo que ocurre es que esos precios al final luego acaban otra vez subiendo", ha alertado. RODRIGO ARREMETE CONTRA LA "INEFICACIA" DEL GOBIERNO A su vez, el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha aprovechado en la jornada de este sábado para arremeter contra el Gobierno y su "ineficacia" en materia de vivienda. "Hoy hemos conocido la publicación en el BOE del índice de precios de referencia para los alquileres, una medida más de intervencionismo e ineficacia del Gobierno", ha apuntado, subrayando que se trata del "precio a pagar" por tener "el peor Gobierno de la democracia". Además, ha coincidido con Serrano en que el complejo de Moncloa es "la única zona tensionada", un lugar donde "Puigdemont cobra el alquiler y lo pagamos a escote los españoles". "Todo por culpa de un Gobierno que antepone la amnistía a la vivienda y el bienestar de 1.200 golpistas al futuro de millones de jóvenes", ha criticado. Rodrigo ha sido el encargado de moderar una de las mesas redondas de esta jornada, mientras la otra ha estado conducida por el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del Consistorio de la capital, Borja Carabante.