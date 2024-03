El PNV ve "lógico" continuar la coalición con el PSE, pero temen que el "ruido madrileño" inunde la campaña

El portavoz de PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que, ante las próximas elecciones vascas convocadas para el 21 de abril, lo "lógico" sería continuar con la coalición que comparten con los socialitas en la comunidad porque ha "funcionado bien hasta la fecha". aunque teme que el "ruido madrileño" invada la política vasca. Así lo ha expresado este sábado en una entrevista del programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recogida por Europa Press, al ser preguntado por los próximos comicios autonómicos. Aunque Esteban ha asegurado que desde su formación trabajan para sacar el "mejor resultado", al ser preguntado por un hipotético pacto con Bildu ha preferido enfocarse en la formación socialista. "Acabamos de firmar acuerdos en ayuntamientos y diputaciones forales con el Partido Socialista, y lo lógico, por lo tanto, es continuar con una coalición que ha funcionado bien hasta la fecha", explicaba, añadiendo además las relaciones que existen entre su formación y la de Pedro Sánchez en el Congreso. "Aunque no formamos una coalición de Gobierno (en Madrid), sí que estamos apoyando al Gobierno y en diálogo con ellos", incidía. MADRID NO TIENE NADA QUE VER CON EL PAÍS VASCO Al hilo de esta cuestión, durante la entrevista también le han preguntado por si les da "rabia" el protagonismo que está teniendo Cataluña durante esta legislatura con las negociaciones del Gobierno con las formaciones independentistas y la aprobación de la Ley de Amnistía y Esteban lo ha descartado. A su parecer, la política catalana está "muy ligada" a la de Madrid y la confrontación se plasma también en el hemiciclo del Congreso. Sin embargo, para el País Vasco ellos no quieren eso. "Tenemos muy claro que queremos una sociedad política y socialmente bastante diferente a la que hay en Madrid", ha señalado. Y ha adelantado que desde su formación se sentirían "molestos" si se ligase mucho el "ruido madrileño" a la política vasca, "nos distraería", insistiría el portavoz vasco. En palabras de Esteban, los temas que se barajan en Madrid "no tienen nada que ver" con la realidad y el día a día del País Vasco, en Madrid "hay mucho ruido y poca sustancia", sentenciaba.