El MoraBanc buscará recuperar las buenas sensaciones de antes del parón contra el Lenovo

Andorra La Vella, 15 mar (EFE).- El MoraBanc Andorra buscará el sábado (20.45 horas) recuperar las buenas sensaciones de antes del parón por las ventanas FIBA con la visita del Lenovo Tenerife, el equipo que certificó el descenso de los del Principado a LEB Oro el 14 de mayo del 2022.

Los de Natxo Lezkano, con toda la plantilla disponible, se enfrentan a un rival que lucha por mantenerse en puestos de 'play-off' por el título y que el domingo rompió una racha de cinco victorias consecutivas en la Liga ACB después de perder en el WiZink Center contra el líder, el Real Madrid.

El MoraBanc llega después de sufrir dos derrotas seguidas contra el Real Madrid y el Zunder Palencia. Los andorranos continuan fuera del descenso y aún tienen un margen de dos triunfos respecto al penúltimo.

"El primer objetivo pasa siempre por ser competitivos y luego en ganar el partido. Por tanto, vamos a intentar los dos. Tendremos que salir con mucha energía y mucha concentración porque este rival lo requiere, como casi todos, pero ellos son muy tácticos", aseguró el técnico de Portugalete.

En el partido de la primera vuelta, disputado el 4 de noviembre, los de Txus Vidorreta se impusieron por 71 a 53 con 12 puntos y 8 asistencias de Marcelinho Huertas. Por parte andorrana destacó Marin Maric con 12 puntos y 9 rebotes.

"Ellos requieren que juguemos con mucha concentración, mucha actitud de estar alerta los 40 minutos porque son especialistas en castigarte si te relajas o cada vez que no te comunicas bien o tienes esos altos niveles de concentración", dijo el entrenador.

Lezkano quitó hierro a la derrota contra el último clasificado, el Zunder Palencia.

"Es un partido trampa siempre jugar contra ellos porque mucha gente por el hecho que el Palencia es el último y todos le tienen que ganar y no es así. En está liga no hay ningún equipo que le vas a ganar fácil. Aquí todos pueden ganar a todos llames como te llames. Yo ya vi el peligro antes, pero no estoy dolido con la derrota y no fue tampoco una oportunidad perdida".

El MoraBanc Andorra sólo ha ganado una vez en los cinco partidos disputados contra el Lenovo Tenerife en el Polideportivo de Andorra y fue en el primero, en el 29 de octubre del 2017 cuando los de Joan Peñarroya vencieron por 58-48 con 19 puntos del actual base de los tinerfeños, Jaime Fernández.

En los siguientes cuatro partidos fueron derrotas por 81-96, por 76-86, por 83-89 y por 75-77. En este último encuentro se certificó el descenso de los de Óscar Quintana con aquellos dos puntos de un ex-MoraBanc, Giorgi Shermadini. "El parón nos ha venido mal porque no hemos vuelto bien. Contra el Madrid jugamos bien los primeros 26 minutos y contra Zunder Palencia no fue bueno el inicio. El sábado será un test del nivel en el cuál estamos actualmente y a ver si recuperamos el nivel que teníamos antes del parón".

Lezkano elogió de está manera a los de Txus Vidorreta que cuentan con dos ex-MoraBanc en sus filas: Jaime Fernández y Giorgi Shermadini. Este último de infausto recuerdo para los aficionados locales. "Me preocupa todo del Lenovo Tenerife. Es de los tres mejores ataques de la liga ACB. Tienen dos bases de verdad con un altísimo nivel y que dominan todas las situaciones del juego. Los tiradores son muy buenos y ahora destaca Kyle Guy, pero tienen a Jaime Fernández que realiza grandes penetraciones. En el juego interior está Fran Guerra que es muy completo y Shermadini que aquí lo conocen bien".

¿Y por dónde pasa la clave para superar a los tinerfeños? Lezkano lo tiene claro. "Tenemos que hacer nuestro juego ya que Tenerife tiene muchísima experiencia y son muy competitivos. Es un claro candidato a ganar la Champions y es un equipo Top en todos los sentidos. La clave será defender todas las cosas buenas que tienen".

También envió un mensaje al estamento arbitral. "Ellos son un factor determinante. Lo importante es estar por encima de todo eso y centrarnos en lo nuestro. Hay que dejarles tranquilos ya que tienen mucha influencia en el juego", sentenció Lezkano. EFE

