Aragonès espera que se abra una "nueva etapa" tras la amnistía basada en un referéndum acordado

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha manifestado este viernes que espera que en Cataluña se abra una "nueva etapa" tras la aprobación de la Ley de Amnistía que se base en lograr un referéndum acordado. "Cataluña está mirando hacia delante ahora, y está mirando hacia delante para poder abrir una nueva etapa después de la amnistía", ha sostenido en una entrevista en 'The Guardian' recogida por Europa Press. Para Aragonès, esta etapa debe basarse en lograr un referéndum acordado: "Y los mejor posicionados para defender un referéndum acordado somos aquellos de nosotros que hemos apostado por el diálogo y la negociación de manera honesta". Considera que la votación de la Ley de Amnistía avala la decisión de su partido de entablar negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, y defiende que el texto ayudará a acabar con años de "represión política" por parte del Estado. "Primero fueron los indultos que liberaron a los presos políticos, luego se reformó el Código Penal para eliminar el delito de sedición y ahora tenemos la amnistía, que es el camino que ha llevado al fin de la represión", ha dicho. Para Aragonès, el PSOE puede explicar estas razones a sus votantes, por lo que está convencido de que "el tiempo también demostrará a una parte de la izquierda española que esta ley era lo correcto". Sobre el papel jugado por el PP, el presidente catalán considera la Ley de Amnistía es "otro capítulo" para la derecha española, a la que acusa de utilizar Cataluña para ganar votos en el resto del Estado. PRIORIZAR UN REFERÉNDUM ACORDADO Al preguntársele si la amnistía significa que renuncian a la vía unilateral para la independencia, ha respondido que su prioridad es un referéndum acordado: "Creo que esa es la manera de hacerlo y creo que ahora existe la posibilidad de diálogo. Veremos qué alternativas al referéndum propone el Gobierno". Aunque no descarta "ningún medio democrático para lograr una Cataluña independiente", ha opinado que las circunstancias actuales son muy diferentes a las de 2017. JUNTS Y PUIGDEMONT Sobre Junts, ha recordado que gobernaron juntos y que abandonaron el Ejecutivo "porque pensaban que no había necesidad de negociar con Pedro Sánchez". "Un año después están negociando con Pedro Sánchez, así que ahí estamos", ha reprochado Aragonès. En relación al expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ha recordado que fue presidente en 2017, "un año muy importante en la historia reciente de Cataluña". "Pero creo que Cataluña está mirando hacia delante ahora, y está mirando hacia delante para poder abrir una nueva etapa después de la amnistía", ha añadido. Además, ha descartado de nuevo un posible acuerdo de coalición con el PSC porque "en una agenda socioeconómica no es diferente de Junts, que es un partido de tradición conservadora catalana".