El 'caso Koldo' copará hoy el Pleno del Congreso, con preguntas a Sánchez y cuatro ministros

El denominado 'caso Koldo', la supuesta trama de mordidas en contratos de material anticovid en los meses de pandemia, vuelve a protagonizar la sesión de control al Gobierno de este miércoles, con preguntas al presidente Pedro Sánchez y a cuatro ministros. El primero preguntar será el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien en su interpelación semanal al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le instará a detallar "hasta dónde puede llegar la trama de su Gobierno y su partido". Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, quiere que Sánchez rinda cuentas sobre las noticias de una supuesta reunión de su esposa, Begoña Gómez, con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, antigua propietaria de Air Europa, y el empresario Víctor de Aldama, comisionista de la trama de Koldo García, el ex asesor de José Luis Ábalos investigado por supuestas mordidas en contratos de material sanitario durante la pandemia. Según publico 'El Confidencial', Begoña Gómez se reunió con Aldama y el CEO de Globalia en vísperas de la creación del fondo de rescate al que posteriormente se acogió Air Europa. Ante esto, Abascal le preguntará al líder socialista que "por qué no se inhibió de la concesión de millones de euros a la aerolínea con la que se reunía su mujer junto al comisionista del 'caso Koldo'". MONTERO, MARLASKA, TORRES Y GARCÍA De su lado, el responsable económico del PP, Juan Bravo, se va a dirigir a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique "cuál era la responsabilidad de su ministerio en la compra de mascarillas durante la pandemia", mientras que la secretaria general de los 'populares', Cuca Gamarra, le pedirá la también 'número dos' del PSOE le aclare si "hay alguien en el Gobierno que se esté ocupando de los españoles". En cuanto al titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, la portavoz de Vox, Pepa Millán, le preguntará "por qué su ministerio cerró un contrato con la empresa de Koldo", mientras que el 'popular' Agustín Conde le pedirá una valoración "su gestión en la lucha contra la corrupción". Al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, le preguntará el PP, a través del diputado Elías Bendodo, por sus contratos con la trama cuando presidía el Gobierno canario: "¿Asume usted algún grado de responsabilidad por la trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia?". Finalmente, la diputada del PP Miriam Guardiola pedirá a la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, que se pronuncie sobre "el caso de corrupción relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia, como actual responsable del Ministerio". JUEVES, PRIMERA VOTACIÓN Además, PP y Vox han registrado sendas interpelaciones a la vicepresidenta María Jesús Montero y el ministro Ángel Víctor Torres de las que derivarán mociones que se votarán en la siguiente sesión plenaria. Así, Vox quiere que la vicepresidenta informe al Congreso de las medidas que el Ministerio de Hacienda aplicará para perseguir el fraude y luchar contra la corrupción, mientras que el PP se dirige al ministro de Política Territorial para que explique qué va a hacer para que su Ministerio no se vea afectado por "su responsabilidad en la gestión y control de la compra de material sanitario durante la pandemia derivada de la COVID-19 que está siendo investigada por la Fiscalía Europea". Posteriormente, durante el Pleno del jueves tendrá lugar la primera votación sobre el 'caso Koldo' en el Congreso. Será a través de una moción del PP, consecuencia de una interpelación de la semana pasada, en la que se menciona que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, epicentro de la trama y que promovía Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, que se aprovechó de los contratos de emergencia para hacer negocios con el Gobierno y con comunidades gobernadas por el PSOE. Con esto los 'populares' quieren que el Congreso inste al Gobierno a "reconocer, esclarecer y depurar todas las responsabilidades políticas del 'caso Koldo', y a remitir el resultado de la auditoria del Ministerio de Transportes y solicitar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que realice auditorias independientes en todos los departamentos del Ejecutivo implicados.