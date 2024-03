Sumar pedirá la comparecencia de Ayuso en la comisión de investigación en el Congreso sobre mascarillas

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha anunciado que su grupo parlamentario pedirá la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la comisión de investigación promovida por el PSOE en la Cámara Baja sobre contratos de emergencia tras las últimas informaciones sobre las investigaciones a la pareja de la dirigente del PP madrileño. "Tras estas informaciones, pediremos la comparecencia de Ayuso en la Comisión de Investigación que se está creando en el Congreso", ha expresado el portavoz parlamentario en un mensaje publicado en la red social X, recogido por Europa Press, después de la publicación de 'ElDiario.es' que señala que la pareja de Ayuso habría cobrado dos millones de euros en comisiones por contratos en la compraventa de material sanitario durante los peores meses de la pandemia. Errejón ya pidió explicaciones a la presidenta madrileña sobre la denuncia contra su pareja por fraude fiscal y señaló que todos sus allegados tienen el mismo "patrón", hacerse "ricos" con contratos otorgados por la administración autonómica. Además, no cerró la puerta a reclamar la comparecencia de Ayuso. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha denunciado que en "lo peor de la pandemia", cuando "había quien sufrió el estar meses confinado mientras veía cómo diariamente había cientos de muertos", otras personas, "mientras tanto, se llevaban dos millones de comisiones y defraudaban a Hacienda". "Vengan de donde vengan, no vamos a permitirlo", ha escrito en redes sociales. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha aludido a la frase del expresidente del PP Pablo Casado cuando se refirió al hermano de Ayuso en una entrevista radiofónica. "La cuestión es si es entendible que, cuando morían en España 700 personas al día, se puede cobrar 2 millones de euros en comisiones y luego defraudar más de 300.000 euros a Hacienda, por vender mascarillas", ha subrayado. Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, habría cobrado dos millones de euros en comisiones por mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia de Covid-19, según adelanta 'ElDiario.es'. El citado medio explica que el modus operandi que presuntamente utilizó la pareja de Ayuso para no pagar los impuestos de esas operaciones derivó en una denuncia por parte de la Fiscalía de Madrid, que se ha conocido este martes, a raíz de un informe de la Agencia Tributaria. El fiscal acusa a la pareja de Ayuso, y a otras cuatro personas más, de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. La Agencia Tributaria sostiene que por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, "se dejó de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía, de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público".