Bildu demanda investigar "todas" las irregularidades que hubo durante la pandemia sean "del partido que sean"

El portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha reclamado investigar hasta el final "todas" las irregularidades que se produjeron durante la pandemia, independientemente del signo político del que venga, esto incluye tanto el 'caso Koldo' que ha salpicado a algunos dirigentes del PSOE como la denuncia a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal. Según ha expresado Matute en una rueda de prensa este martes en el Congreso, la pandemia supuso una "magnífica" oportunidad de negocio para la "gente sin escrúpulos". "Lo que toca es que con independencia del color de la institución se investiguen todas las posibles irregularidades", ha apuntado. Para su formación, esta investigación permitiría tener una "radiografía bastante fiel y exacta" de lo que es la corrupción y de "quién se aprovecha" de los resortes de poder para alimentar sus bolsillos y le es igual que se hable de personas del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o del de cualquier ministro. Estas palabras han llegado al ser preguntado por la información que se conocía esta misma mañana de que la Fiscalía de Madrid ha presentado en los juzgados de instrucción una denuncia contra Alberto G. A., pareja de la presidenta Díaz Ayuso, por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil entre 2020 y 2021. NO TIENEN LAS MANOS ATADAS CON NADIE En lo referente al 'caso Koldo', al ser preguntado por si considera que esta trama salpica a los socialistas, Matute ha explicado que eso es una decisión que corresponde a los tribunales, pero ha querido matizar que a pesar de que su formación forme parte del bloque de investidura, para ser socios se necesita "una rúbrica conjunta, un documento concreto y cerrado" y ha dicho que no es el caso. "Nosotros no tenemos las manos atadas con nadie para dejar de decir lo que hemos dicho siempre", ha remarcado al tiempo que ha incidido en la necesidad de investigar y llegar hasta "las últimas consecuencias".