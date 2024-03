Sumar exige a PP y Aznar disculpas por sus "mentiras" y pide en el Congreso censurar "teorías de la conspiración"

Sumar ha exigido al expresidente José María Aznar y al PP que pidan "disculpas" por sus "mentiras flagrantes" durante los primeros días del atentado del 11M y reclamará en el Congreso el rechazo contundente a cualquier teoría de la conspiración sobre el ataque terrorista de hace 20 años. El portavoz de la formación, Ernest Urtasun, ha desgranado en rueda de prensa que el vigésimo aniversario del "peor atentado terrorista en suelo europeo" sirve para homenajear a las víctimas de un día trágico en la memoria colectiva de los españoles. Por otro lado, ha agregado que la efeméride debe servir para exigir al PP y Aznar que se disculpen con la sociedad española por las "mentiras" que dijeron los días posteriores al atentado, en vez de seguir con las "excusas" 20 años después. De esta forma aludía al comunicado de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES) respondiendo a las críticas vertidas contra su presidente, advirtiendo de que "hoy más que nunca", "los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta", alegando a su vez que ningún documento oficial afirmó "sin titubeos" en los primeros momentos la responsabilidad yihadista de los atentados. RECONOCIMIENTO A LA RESPUESTA COLECTIVA DEL PAÍS ANTE LA TRAGEDIA Por otro lado, Sumar ha registrado una proposición no de ley (PNL)para su debate en la Comisión Constitucional del Congreso, rubricada por el portavoz del grupo plurinacional Íñigo Errejón, que insta a la cámara a manifestar su "firme compromiso y solidaridad con la memoria de las víctimas" del ataque terrorista. También pide reconocer y enaltecer la "dignidad cívica y la eficiencia" de los cuerpos sanitarios, policiales y judiciales, como un ejemplo destacado de la "respuesta colectiva" del país ante la tragedia. Y demanda que el Congreso rechace de forma "contundente" a cualquier "tipo de teoría de la conspiración relacionada con los autores materiales e intelectuales del atentado terrorista", así como visulalizar el apoyo las víctimas del atentado que han sido "revictimizadas injustamente". Además postula que el Congreso se solidarice con los policías, jueces y periodistas que, durante años, han sido objeto de "acoso y deslegitimación profesional". CRITICAS A LA "DESINFORMACIÓN Y MENTIRAS" DE AZNAR En la exposición de motivos, Sumar desgrana que el atentado yihadista fue "más que una masacre" y "puso a prueba la democracia española", pues a los días que le siguieron estuvieron marcados por la "desinformación y mentiras", así como años posteriores hasta la celebración del juicio por el 11M. "Inicialmente, las miradas se dirigieron hacia ETA, pero las investigaciones judiciales y policiales, junto con la propia ETA en una rueda de prensa, descartaron su participación", recoge la iniciativa. A su vez, afirma que el Ministerio del Interior y la Moncloa, presidida por José María Aznar, estuvieron informados desde el principio y, sin embargo, el expresidente "se aferró a la autoría de ETA, incluso presionando a los medios de comunicación para respaldar su teoría" "Es importante recordar que el atentado del 11-M coincidió con el reciente apoyo del gobierno del PP a la invasión de Irak", ahonda la proposición no de ley para reprocbar que el PP se abonó a "falsedades" "sin una base sólida que las respaldara".