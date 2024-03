EHNE rechaza "de manera contundente" el intento de asalto al Parlamento de Navarra por parte de agricultores

EHNE- Nafarroa ha afirmado que rechaza "de manera contundente" el intento de asalto al Parlamento de Navarra producido ayer jueves por parte de agricultores durante la votación de los Presupuestos. En una nota de prensa, y "ante la deriva que están tomando las protestas del primer sector" en Navarra, EHNE-Nafarroa ha explicado que "por petición de nuestra afiliación y en apoyo a las enmiendas aprobadas, nuestro sindicato estuvo representado en la concentración que se llevó a cabo en el exterior de dicho edificio, pero en ningún momento fue informado de que se fuera a realizar dicha intentona, que no compartimos en absoluto". "Consideramos que acciones de ese tipo no hacen sino deslegitimar todo el trabajo desarrollado durante las pasadas semanas, tanto a nivel reivindicativo como a nivel negociador con las diferentes instituciones", han criticado. Del mismo modo, han asegurado que rechazan "frontalmente" los insultos machistas proferidos por un grupo de agricultores hacia la presidenta de Navarra, María Chivite, durante un acto institucional el pasado lunes. Unos insultos "todavía más criticables en un día como hoy" -8 de marzo, Día Internacional de la Mujer-. "Entendemos que este tipo de actuaciones en nada benefician a la lucha por unas demandas legítimas del agro navarro, ni tampoco a obtener el apoyo que desde el primer sector necesitamos de la sociedad navarra, como parte implicada que también es para conseguir una agricultura y ganadería fuertes y con futuro, y así conseguir una alimentación sana, de calidad y cercanía", han reivindicado. Por último, desde EHNE-Nafarroa han querido "dejar claro" que "estos actos no encajan de ninguna manera con la filosofía que, como sindicato, venimos defendiendo desde hace cuatro décadas y que tampoco representan al conjunto del agro navarro".