Almeida pregunta qué papel tuvo Maroto en el rescate de Air Europa y "las presiones que recibió" para aprobarlo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado "qué papel tuvo (la extitular de Industria y hoy portavoz socialista en el Ayuntamiento) Reyes Maroto en el rescate de Air Europa", si hay que creer "que no sabía que (la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez) Begoña Gómez estaba intermediando" y "qué presiones recibió como ministra" para aprobarlo. "¿Qué papel tuvo Reyes Maroto en el rescate de Air Europa? Porque era ministra de Industria y la ministra de Industria tuvo papel y participación en la comisión que acordó el rescate de Air Europa. ¿Debemos creer que Reyes Maroto era la única ministra en ese Consejo de Ministros que no sabía que Begoña Gómez estaba intermediando con Air Europa?", ha cuestionado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada al distrito de Salamanca. "¿Debemos plantearnos que Reyes Maroto aprueba un rescate de esas características sin saber lo que hay detrás de ese rescate y lo que hemos sabido los españoles? ¿Debemos pensar que Reyes Maroto estaba al margen de todo lo que pasaba en el gobierno siendo la ministra de Industria, que no sabía las mascarillas que se estaban importando, que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo?", ha proseguido. También ha reclamado a la hoy portavoz del PSOE "que explique cuáles fueron los criterios y cuáles fueron las llamadas y las respuestas", además de "las presiones que recibió como ministra de Industria para aprobar el rescate porque Reyes Maroto está en el centro de todas las tramas pero parece que no se enteraba de nada".