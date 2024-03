Sánchez respalda a Armengol y Torres y acusa al PP de "poner en marcha el ventilador" con sus acusaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su apoyo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respecto al llamado 'caso Koldo'. Además, ha acusado al PP de realizar una estrategia basada en extender "bulos e insidias" y "poner en marcha el ventilador". Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa desde Brasilia, donde se encuentra de viaje oficial, al ser interrogado por posibles ceses en el partido y el Gobierno a raíz de la presunta red de mordidas en contratos de material anticovid durante la pandemia. En concreto le han preguntado si da por zanjados los ceses con las salidas del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el 'número dos' de Puertos del Estado, o estos podrían alcanzar a Armengol y Torres, que compraron mascarillas a la empresa de la trama por valor de más de 15 millones de euros en total cuando eran presidentes autonómicos de Baleares y Canarias, respectivamente. Sánchez ha defendido que su Gobierno ha actuado de manera "inmediata, contundente y ejemplar" y muestra su apoyo a los dos: "Claro que cuentan con mi respaldo", remarca. Acto seguido, ha cargado contra el PP, les ha acusado de difundir bulos, descalificaciones e insidias y poner en marcha una estrategia del ventilador que a su juicio genera "zozobra" en la opinión pública. Además les ha pedido que se apliquen a si mismos los mismos estándares de ejemplaridad que exigen al resto. INCOMPATIBLE CON LA CORRUPCIÓN Sánchez responde así después de que el PP haya exigido con insistencia la dimisión de Armengol, al considerar que su Gobierno compró mascarillas a la trama, las pagó a una velocidad inusitada y avaló a la empresa a pesar de que ya sabían que habían entragado un material que no se correspondía con los encargos. El PP también mantiene a Armengol en el punto de mira porque no llevó a cabo la reclamación contra la empresa hasta tres años después de recibir las mascarillas defectuosas. Además, después de las explicaciones que la presidenta del Congreso dio este martes, los populares consideran que no ha aclarado qué persona recomendó al Ejecutivo balear contratar a la emrpesa involucrada en la trama. En todo caso, Sánchez ha insitido en que su Gobierno es "incompatible con cualquier caso de corrupción" y ha tratado de diferenciarse del PP, al que achaca "una corrupción institucionalizada, protegida e incluso estructurada". Considera que esas prácticas "que nos avergonzaba como país" forma parte del pasado. Aunque no ha sido mencionado en la rueda de prensa de Sánchez de este miércoles, el PP también ha reclamado explicaciones por las reuniones que mantuvo la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con el máximo responsable de Air Europa, en las fechas en las que la aerolínea obtuvo un rescate público millonario. Gómez, también mantuvo encuentros con Víctor de Aldama, empresario que hacía de enlace entre el Ministerio de Transportes de Ábalos y Air Europa, que es uno de los detenidos en la operación.